Nancy Pelosi hace una visita sorpresa a Kiev y se reúne con el Presidente de Ucrania

Leópolis (Ucrania), 1 de mayo (EFE).- La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se ha reunido con el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante una visita no anunciada a Kiev, la capital del asediado país.

La visita de Pelosi, la dirigente estadounidense de más alto rango que visita Ucrania desde el comienzo de la guerra, tenía como objetivo manifestar el apoyo de su país al Gobierno ucraniano.

Hoy la Presidencia ucraniana difundió a primera hora en su cuenta de Twitter las imágenes del encuentro en las que se podía ver la bienvenida del Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a Pelosi y sus acompañantes, una delegación del Congreso que incluía a los representantes Jason Crow, Jim McGovern, Adam Schiff, Gregory Meeks, C Barbara Lee y Bill Keating.

“Son bienvenidos”, dijo Zelenski a los norteamericanos, y les agradeció la ayuda para “proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro Estado”.

“Nuestro compromiso es estar con ustedes hasta que concluya el combate”, agregó Pelosi.

La visita de Pelosi no había sido anunciada, aunque sí que era esperada.

En un comunicado de la oficina de Pelosi, que no precisa tampoco la fecha de la visita, indica que la delegación continuará viaje por el sureste de Polonia y Varsovia.

Our delegation will now continue our travels in Poland, where we will meet with President @AndrzejDuda and senior officials. We look forward to thanking our Polish allies for their dedication and humanitarian efforts.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 1, 2022