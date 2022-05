Paramount revela el título y la fecha de estreno del spin-off de A quiet place

AS MÉXICO

Por Roberto Barragán

Ciudad de México, 1 de mayo (AS México).- A Quiet Place: Day One (Un lugar en silencio: Día Uno en español) es el nombre del nuevo spin-off de la popular saga de terror, drama y ciencia ficción. Se trata de una precuela que nos hará viajar al pasado. Concretamente, al momento previo a la llegada de las temibles criaturas a nuestro planeta. Una película que aportará contexto al universo, ya que profundizará en el momento exacto en el que la lluvia de meteoritos que desencadenó la invasión de estos seres “evolutivamente perfectos”, tal y como los describe John Krasinski, creador de la serie. Por el momento, no se conocen más detalles sobre el guión.

Además de este spin-off que actuará como precuela, no debemos olvidar que hay una tercera entrega de la saga principal en sus primeras fases producción. Eso sí, va para largo: se espera que su estreno tenga lugar en algún momento de 2025. Todavía no se ha revelado ningún detalle argumental, así que es demasiado pronto para saber si veremos a personajes que conocimos en la segunda parte, como la familia Abbott, entre otros.

No es de extrañar que Paramount Pictures tenga tanto una precuela, como una tercera parte en ciernes. La película original fue un auténtico éxito debido a sus elevados beneficios: 17 millones de dólares de presupuesto y 340 millones recaudados en las taquillas de todo el mundo. Por su parte, el segundo capítulo se convirtió en el mejor estreno durante la pandemia en Estados Unidos. Parece que tendremos que seguir en silencio durante varios años más.

Volviendo a A Quiet Place: Day One (Un lugar en silencio: Día Uno), la película dirigida por Michael Sarnoski (Olympia, Love of the Dead, Pig) tiene previsto su estreno en los cines de todo el mundo el 22 de septiembre de 2023.

