Hilary Duff sorprende a sus fans al asistir al concierto de The Killers en la CdMx

Además de acudir al show de The Killers, Duff también se dejó ver en las calles de la Ciudad de México, pues otra internauta compartió una fotografía en la que se le puede ver junto a la protagonista de Lizzie McGuire.

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).- La actriz estadounidense Hilary Erhard Duff, mejor como Hilary Duff, sorprendió a varios de sus seguidores luego de que asistiera como espectadora al concierto que The Killers ofreció en el Foro Sol de la Ciudad de México el pasado 29 de abril.

A través de redes sociales se viralizaron varias fotografías en las que se puede ver a la protagonista de How I Met Your Father junto a su esposo, Matthew Koma, en medio de los fans de The Killers que se encontraban en la sección general del recinto.

“Ayer mi hermana @AnaCool_ y yo nos encontramos a @HilaryDuff en el concierto de The Killers ella fue nuestra infancia entera! (sic)”, compartió la usuaria @neeydaflores en Twitter.

Ayer mi hermana @AnaCool_ y yo nos encontramos a @HilaryDuff en el concierto de The Killers 🤍 ella fue nuestra infancia entera! pic.twitter.com/t8TI7G9m1m — neyda.eth (@neeydaflores) April 30, 2022

Hilary Duff anoche disfrutando a the killers en el foro sol cdmx pic.twitter.com/WBe8rSkQT0 — margamino (@margamino1) April 30, 2022

Además de acudir al show de The Killers, Duff también se dejó ver en las calles de la Ciudad de México, pues otra internauta compartió una fotografía en la que se le puede ver junto a la protagonista de Lizzie McGuire.

Mi yo de 7 años fan de Lizzie McGuire estuvo súper feliz encontrándose a Hilary Duff random en CDMX 😍 pic.twitter.com/ReOSYxIifc — Mariana🫀 (@mariianatecotl) May 1, 2022

El pasado 18 de enero, Duff estrenó el spin-off de How I met your mother, titulado How I met your father, producción en la que ahonda una visión moderna sobre el amor y las relaciones de pareja.

La obra original comenzó a emitirse en 2005, contó con nueve temporadas y fue capaz de conseguir un enorme volumen de admiradores que crecieron personalmente al alimón que la serie.

– Con información de EFE