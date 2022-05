Usuarios de Netflix critican la trama del filme erótico 365 días: Aquel día

AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

La película cuenta con numerosas escenas eróticas, pero los espectadores han criticado duramente la trama, que parece quedar en un segundo plano.

Madrid, 1 de mayo (Europa Press).- Hace casi un par de años 365 días revolucionó a los usuarios de Netflix con su alto contenido erótico y su polémica trama. La película se convirtió en saga con 365 días: Aquel día, que sigue el romance, ahora como matrimonio, entre Massimo (Michele Morrone) y Laura (Anna-Maria Sieklucka). Sin embargo, su argumento no parece haber convencido a los fans.

Una de las escenas más sorprendentes de la secuela llega cuando Laura cree haber sorprendido a Massimo teniendo sexo con Anna, pero en realidad se trata de Adriano, el hermano gemelo de su marido. La película cuenta con numerosas escenas eróticas, pero los espectadores han criticado duramente la trama, que parece quedar en un segundo plano.

“No la comparen con el porno, hasta el porno tiene mejores tramas”, dijo un usuario de Twitter. “Estoy viendo 365 días: Aquel día y, sinceramente, esta es la película más salvaje que he visto en mis 31 años de vida. Y estoy seguro de que no es en el buen sentido”, comentó otra internauta.

“Nunca me he sentido tan decepcionado en mi vida”, reza otro tuit. “365 días: Aquel día es lo peor que he visto. Sabía que sería mala”, se quejó otro tuitero.

Pese a las críticas, algunos fans admiten que la saga es adictiva. “Canciones terribles cada 30 segundos, malas interpretaciones, escenas de sexo cada 10 minutos pero, ¿voy a ver la próxima película? Es correcto”, admitió un seguidor. “Sin trama, una cancion cada dos segundos, malas interpretaciones y sexo. Estoy ansiosa por ver la próxima”, se puede leer en otra publicación.

Que mala la película #365DiasAquelDia MALIIIIIISIMAAAAAAA SIN TRAMA SIN CONTENIDO SIN NADAAAAA — Carmen Alfonzo (@KarmenAlfonzo) April 28, 2022

Dios las 2 horas peor perdidas de mi vida, eso me pasa por ilusa. Una estafa #365DiasAquelDia — Jaro  ✨ (@xjarox06) April 28, 2022

Barbara Bialowas dirige 365 días: Aquel día a partir de un guion de Blanka Lipinska, autora de la saga literaria en la que se inspira la franquicia. Netflix ya confirmó que a saga cinematográfica sumará una tercera entrega.

