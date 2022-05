“No les creas”: Cuenta de Debanhi comparte VIDEO en Instagram; su padre lo elimina

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).- En un video publicado desde la cuenta de Instagram de Debanhi Escobar, administrada por su padre Mario Escobar, se observaron imágenes relacionadas a la violencia y con algunas frases que surgen luego de la desaparición de alguna mujer.

En la grabación de tres minutos, la cual fue eliminada horas más tarde, se escucha una voz femenina que describe algunas de las opiniones que frecuentemente se lanzan en contra de las mujeres desaparecidas.

“Mamá, si un día desaparezco, no les creas. No, no me escape con el novio; no, no vendía drogas ni estaba metida en cosas ilegales; no, no era novia ni acompañante de ningún narco; no no me escape para llevar una vida sin reglas. Mamá si ya no vuelvo a casa no creas lo que la gente dirá. no creas lo que dirá la TV, ni la radio, ni el Internet. Todos me culparán a mi”.