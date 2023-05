Presidente descarta crisis económica o financiera interna; prevé una externa en 2025

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este lunes que no espera una crisis económica o financiera interna en 2023 o 2024, ya que México tiene “una economía fuerte” y “finanzas públicas sólidas”, sin embargo, no descartó que pueda haber una externa en 2025.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano previó que “sí pueda haber una crisis económica financiera externa que pueda impactarnos, pero de acuerdo a nuestras proyecciones, esa crisis económica financiera podría darse a partir de 2025”.

“Desde luego no lo deseamos. Toco madera. Externa. ¿Por qué aquí no habría una crisis económica financiera? Porque tenemos una economía fuerte, finanzas públicas sólidas, vamos a continuar con nuestra disciplina económica financiera, con el plan de austeridad aunque no les guste a los que estaban acostumbrados al derroche, al despilfarro, no de lo de ellos, sino de lo del pueblo”, explicó.