Minibancada de Naasón usa el “Humanismo mexicano” de AMLO para impulsar su partido

El “Humanismo mexicano” del Presidente López Obrador ha sido empleado por un grupo de legisladores morenistas y miembros de la iglesia La Luz del Mundo para nombrar a una Agrupación Política Nacional con miras hacia el proceso electoral de 2024.

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– “Sigamos haciendo historia. Continuemos impulsando la revolución de las conciencias. Hagamos realidad y gloria el Humanismo Mexicano”. Ese fue parte del mensaje que pronunció el pasado 27 de noviembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador por sus cuatro años de Gobierno.

Desde entonces, la expresión del “Humanismo mexicano”, había sido adoptada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para exponer su manera de gobernar. Así lo hizo el 27 de abril en la Cumbre de Ciudades de las Américas en Denver.

No obstante, ahora ese lema empleado por la Cuarta Transformación se lo ha apropiado un ala de legisladores morenistas y miembros de la iglesia La Luz del Mundo —cuyo máximo líder Naasón Joaquín García se declaró culpable en Estados Unidos por abuso de menores— para registrarlo como el nombre de una Agrupación Política Nacional con miras hacia el proceso electoral de 2024.

Se trata de los diputados Emmanuel Reyes Carmona, Hamlet García Almaguer y Favio Castellanos Polanco, quien en 2021 pidió licencia en el Congreso y que actualmente es delegado del CEN Morena en Jalisco y Consejero Nacional del partido. Ellos junto al Senador del Partido Verde, Israel Zamora Guzmán, son incondicionales de Naasón Joaquín García, según ha denunciado Sharim Guzmán, un excolaborador de la cúpula de esta institución.

El caso de Naasón Joaquín García, quien el año pasado se declaró culpable de haber abusado sexualmente de tres niñas, ha sido llevado por las propias víctimas ante las Agencias Federales en Estados Unidos al tiempo que está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) de México desde hace tres años, en donde ha avanzado a paso lento, como señaló en enero pasado Sochil Martin, una de las primeras mujeres en denunciar públicamente al llamado “Apóstol de Jesucristo”, en una entrevista con SinEmbargo Al Aire como parte de una serie de 4 entregas.

En el mismo especial, Sharim Guzmán detalló cómo en realidad los lazos de La Luz Mundo del Mundo con la política alcanzan a todos los partidos políticos, desde el PRI, hasta el PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde.

“[La Luz del Mundo] es una Institución que es ladina, se acomoda conforme el Gobierno, al rato cuando no esté Morena van a regresar al PRI o van a irse a otro partido que sea nuevo, o terriblemente digo a Movimiento Ciudadano, que son donde tienen ahorita los mayores vínculos, es con Movimiento Ciudadano y Morena”, puntualizó Guzmán.

Esas mismas relaciones, indicó el excolaborardor de La Luz del Mundo, llevaron a pensar a Nassón García en formar su propio partido con “sus propios políticos”, que le fueran leales e incondicionales a él, como son los tres morenistas, quienes nunca han negado de sus vínculos con la Luz del Mundo.

“Estamos con Usted, Apóstol Naasón Joaquín. Permanecemos con Esperanza y Fe, con confianza en la bondad de Dios durante nuestra vida terrena. Con certeza en el porvenir, en la gloriosa salvación y vida eterna, por su Evangelio. #Honorable #Inocente”, escribió García Almaguer, por ejemplo, el 20 de septiembre de 2020.

Estamos con Usted, Apóstol Naasón Joaquín. Permanecemos con Esperanza y Fe, con confianza en la bondad de Dios durante nuestra vida terrena. Con certeza en el porvenir, en la gloriosa salvación y vida eterna, por su Evangelio.#Honorable #Inocente — 🇲🇽 Hamlet Almaguer (@hamlet_almaguer) September 20, 2020

Un año antes, en julio de 2019, un mes después de la detención de Nasson Joaquín, Emmanuel Reyes Carmona escribió: “La @iglesialldm unida en una sola voz, por toda la tierra se canta; No, //nunca no//, no quiero separarme, No, //nunca no//, no he de dejar de amarle; #honorable”.

La @iglesialldm unida en una sola voz, por toda la tierra se canta;

No, //nunca no//, no quiero separarme,

No, //nunca no//, no he de dejar de amarle;#honorable pic.twitter.com/wKfYR8nD18 — Emmanuel Reyes (@EmmanuelReyesC) July 7, 2019

Ahora, esos legisladores han impulsado un proyecto político y para ello han empleado un lema de la Cuarta Transformación.

Sharim Guzmán platicó a este medio cómo en 2016 cuando Naasón Joaquín buscó tener presencia en el Congreso a través de la representación de 40 curules que pretendía ganar en 2018.

“Recuerdo que yo tuve una reunión con Rogelio Zamora Barradas, que es el que lidera (en la Luz del Mundo), en 2016, y me dice, sabes qué, el ‘Apóstol de Dios’ quiere por lo menos 40 diputados para este 2018. Yo era miembro de la Iglesia y entonces yo digo, la visión del Apóstol es grandísima. Esos diputados federales de cualquier corriente política van a representar el ocho por ciento del Congreso, con eso puedes hacer un grupo interno del Congreso, que es lo que han estado trabajando. Ahorita nada más tienen tres diputados federales, pero han estado trabajando aliados que son familiares de miembros o gente aliada que en su momento fueron construyendo y que ahorita están en el Congreso haciendo un bloque con ellos”, ahondó.

El propio Sharim denunció en enero pasado a SinEmbargo Al Aire cómo estos legisladores bajan recursos en beneficio de la Iglesia además de operar para bloquear la investigación que está en manos de la Fiscalía General de la República en contra de Naasón Joaquín García.

Esa “minibancada” de Naasón Joaquín García, como se le ha llamado, logró este fin de semana dar el primer paso para conformar una Agrupación Política Nacional, la cual han desmarcado de la Luz del Mundo, pese a que tres de sus principales promotores son integrantes de esta institución.

“Humanismo mexicano es una agrupación política que postula en sus Estatutos el principio de laicidad del Estado, por ende, es ajena a cualquier Asociación Religiosa”, señaló la agrupación en un comunicado. “Humanismo Mexicano coincide con los postulados del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”.

De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político o coalición y las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán registradas por un partido político y serán votadas con la denominación, emblema, color o colores de éste.

De esta manera, el haber logrado el registro como APN tiene como miras el proceso electoral 2024 cuando se decida el futuro político de esta agrupación.