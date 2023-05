FOTOGALERÍA: Con homenaje a Karl Lagerfeld, celebridades brillan en la Met Gala 2023

El Met de Nueva York se ha engalanado este primer día de mayo con los atuendos que artistas han llevado en homenaje al diseñador de modas alemán; outfits gatunos de Doja Cat y Jared Leto son los que más han dado de qué hablar en esta noche.

Nueva York, 1 de mayo (AP).— La noche más importante de la moda está en marcha; después de todo, es el primer lunes de mayo. Siga las actualizaciones en tiempo real sobre la Met Gala 2023 de The Associated Press. Te traeremos noticias en todos los formatos, todo el día y toda la noche, desde la alfombra del Museo Metropolitano de Arte y detrás de escena. El tema de este año gira en torno al difunto diseñador de moda Karl Lagerfeld.

¿ESTÁ RIHANNA EN LA GALA DEL MET?

¡Sí! Aproximadamente una hora y media después de que se les dijera a los reporteros que esperaran a un invitado más en unos 15 minutos, la propia Rihanna llegó a la Met Gala. Subió los escalones con un voluminoso blanco adornado con rosetas que hacían las veces de capucha, acompañada por A$AP Rocky con una capa tipo falda escocesa sobre jeans (que recuerda a la alta costura de Disney Channel de mediados de la década de 1990).

Apenas es mayo y ya ha sido un año de grandes entradas para Rihanna, quien reveló su embarazo durante su aparición en el Super Bowl en febrero.

CUCARACHA EN LA MET GALA

La cucaracha ha sido pisada. Si bien es posible que la cucaracha naciera en 2022, dado que tienen una vida adulta de alrededor de seis meses, calculamos que la vida útil se acorta significativamente en la ciudad de Nueva York.

MIENTRAS TANTO, UN LINDO MOMENTO

Mientras esperamos, aquí hay un lindo momento presenciado por Brooke Lefferts de AP: Dwyane Wade y Gabrielle Union partieron y luego Britney Griner bajó los escalones del Met entre aplausos. Wade volvió a abrazar a Griner, conversó con ella y luego hizo FaceTiming con su hija en su teléfono. Hizo una panorámica mientras toda la prensa gritaba y saludaba: “Gracias”, dijo, “quería mostrarle a mi hija cómo fue la Met Gala”.

Wade tiene dos hijas, Kaavia, de cuatro años, y Zaya, de 15, que es trans. Wade dijo recientemente en una entrevista con Rachel Nichols que su familia se fue de Florida porque su familia no sería aceptada, una referencia a la búsqueda de políticas anti-LGBTQ+ por parte del estado.

EL BUZZ SOBRE FLORENCE PUGH

Florence Pugh no se contuvo para su debut en Met Gala. El actor de 27 años sorprendió a los espectadores con la cabeza rapada, adornada con un tocado de plumas altísimo de Valentino. Su vestido, también de Valentino, era blanco con un lazo negro.

Pugh ha lucido varios looks sensacionales de Valentino últimamente, incluso en el estreno en el Festival de Cine de Venecia de Don’t Worry Darling y luego nuevamente en los Oscar a principios de este año. La semana pasada reveló que era la nueva estrella de la campaña del bolso Rockstud de Valentino.

Pero fue su cabello lo que más llamó la atención. Algunos espectadores se preguntaron si era una peluca.

En una entrevista la semana pasada con el New York Times, se burló de que su look Met Gala iba a ser “grande”.

“La idea es ser lo más audaz posible. Me encanta el poder que me da. Me encanta cómo genera conversación”, dijo Pugh. “Cada vez que salgo con cualquier vestido, esa es una versión de mí de la que estoy realmente orgullosa. Así que no importa si a la gente no necesariamente le gusta. No creo que nada de lo que hago tenga que ser amado al 100 por ciento. Que las cosas estén en debate es bueno. Significa que la gente está interesada”.

La semana pasada, Pugh asistió a un evento con una larga melena rubia con flequillo.

BRITNEY GRINER HABLA

Brittney Griner sabe que tiene una ventaja sobre otros estadounidenses detenidos en el extranjero como figura pública con acceso a los medios.

La estrella de la WNBA usó esa influencia en la alfombra de la Met Gala para hablar sobre ayudar a las familias que trabajan para liberar a los estadounidenses encarcelados en prisiones extranjeras a través de la organización Bring Our Families Home, vestida de Calvin Klein y junto a su esposa.

La Griner de 6 pies y 9 pulgadas finalmente está adquiriendo un perfil más público después de ser cambiada por el traficante de armas ruso Viktor Bout el 8 de diciembre, 10 meses después de que fuera arrestada en un aeropuerto de Moscú. Las autoridades dijeron que una búsqueda en su equipaje reveló cartuchos de vaporizador que contenían aceite de cannabis. Más tarde se declaró culpable y fue sentenciada a nueve años de prisión.

Griner apareció recientemente en un evento con Al Sharpton y asistió el sábado a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington. Tuvo su primera conferencia de prensa desde su liberación en preparación para la próxima temporada de baloncesto, que comienza el 19 de mayo.

PRECIOUS LEE SOBRE LA FATFOBIA

La modelo Precious Lee solo dijo cosas positivas sobre los diseños de Karl Lagerfeld el lunes en la Met Gala. “Es atractivo, seductor, cautivador, atemporal, elevado”, dijo Lee a The Associated Press.

Lee, una modelo de tallas grandes, usó un vestido Fendi negro con un bolso baguette Fendi rosa fuerte para la noche.

No hizo ningún comentario directo sobre los comentarios de Lagerfeld sobre las personas gordas, sino que simplemente dijo: “Estoy gorda. Siempre lo ha sido, siempre lo será.”

Lagerfeld no fue tímido acerca de su propia gordofobia y no pensó que debería tener modelos de diferentes tamaños en sus espectáculos.

DUA LIPA ES MUY ESPECIAL

La copresidenta de Met Gala, Dua Lipa, usó un diamante Tiffany alrededor de su cuello que llamó “muy especial” y que esperaba que brillara durante la noche. El vestido color crema de la cantante, de Chanel de 1992, también fue “muy, muy especial” ya que ha estado en sus moodboards, dijo. Claudia Schiffer usó el vestido en la pasarela para su debut, aunque el suyo tenía un sombrero a juego.

¡SERENA WILLIAMS TAMBIÉN EMBARAZADA!

Serena Williams y Alexis Ohanian anunciaron que esperaban un bebé durante una entrevista en vivo de Vogue con La La Anthony.

La superestrella del tenis anunció que se retiraría del deporte en agosto y dijo que quería concentrarse en sus intereses comerciales y en tener otro hijo.

Williams y Ohanian sonrieron cuando le dijeron a Anthony que había tres de ellos allí para la entrevista. Luego, Ohanian y Anthony se ofrecieron a tomar una copa en nombre de Williams adentro.

La pareja tiene una hija de 5 años, Olympia. Williams en realidad anunció su intención de alejarse del tenis en un ensayo para, ¿dónde más? — Vogue.

Más temprano en la noche, Karlie Kloss también anunció que estaba embarazada.

¿QUIÉN ES ESE GATO?

El zar de las ratas de Nueva York puede estar tranquilo: los gatos han invadido el Met. Todavía no aparece Choupette (¿cuántas veces podemos vincular nuestra historia sobre su ausencia?), pero los asistentes se están intensificando:

1. Jared Leto habló con John Carucci de AP como Choupette. No solo canalizó su espíritu desde el otro lado del océano, era él con un traje de piel blanco gigante con ojos que derretían el corazón. Sin embargo, en algún momento, la cabeza se desprendió, momento en el que se parecía alarmantemente a un trofeo de batalla medieval.

2. Lil Nas X habló con las cámaras en maullidos. Si hablas Gato, ayuda a miau-t. El look de la cantante era “gato cristalizado”, creado por Pat McGrath y Dior Men.

GATO DOJA. ESE ES EL TITULAR

Doja Cat se apoyó en su nombre y amor por los gatos para su primer look Met Gala. La rapera llegó a la alfombra con maquillaje y prótesis que le daban un rostro felino, garras de gato por las uñas y vestido de lentejuelas con orejas de gato.

“Estoy muy feliz por eso y me siento sexy”, dijo sobre el look.

El maquillaje tomó de 45 minutos a una hora y ponerse el vestido tomó alrededor de 20 minutos.

Doja Cat dijo que la inspiración para su look llegó de inmediato cuando escuchó el tema de este año, que honra al difunto diseñador Karl Lagerfeld, quien contó entre sus muchas musas a su gata Choupette.

“Simplemente fuimos a por ello”, dijo.

Un espectador de la transmisión en vivo de AP de las salidas desde el cercano Hotel Mark podría ronronear-diciendo que algo estaba en marcha. Doja se fue acomodada en una falange de paraguas, para disgusto de los fanáticos presentes, fotógrafos y videoperiodistas.

NICOLE KIDMAN LE DA CRÉDITO A KARL

“Llevo un vestido que me diseñó Karl hace 20 años. Estoy muy agradecida de usarlo. Era una parte tan importante de mi vida como todo su equipo”, dijo Nicole Kidman. “Él fue el que realmente me guió… en términos de mi amor por la moda”.

En 2004, el actor australiano apareció en un comercial de Chanel No. 5 de tres minutos filmado por el director Baz Luhrmann. Lagerfeld diseñó el vestuario y también apareció en el corto.

PENÉLOPE CRUZ SE SIENTE AFORTUNADA

La actriz Penélope Cruz, una de las copresidentas de Met Gala de este año, dijo que se sentía afortunada y privilegiada de ser parte del grupo que honra a un genio, el difunto diseñador Karl Lagerfeld, a quien dijo que tuvo la suerte de llamar amigo.

“Realmente se lo merece y no solo por su talento y su generosidad”, dijo Cruz. “Conozco gente en Chanel desde hace casi 30 años. Lo sé, como quienquiera que esté y haya estado tanto tiempo allí, lo querían mucho. No son solo los de arriba”.

Cruz, quien tiene una relación continua con Chanel, dijo que todos en la casa son tratados con respeto. El lunes lució un vestido blanco transparente con capucha de Chanel.

“Estoy orgullosa de trabajar con una marca que tiene esos valores”, dijo.

Lagerfeld transformó la histórica marca de moda, pero también fue una figura controvertida por sus puntos de vista sobre la gordura, los hombres homosexuales que quieren adoptar niños, los migrantes, los sobrevivientes de agresiones sexuales, el movimiento #MeToo y la gente “fea”.

LA ESPERANZA ES LO QUE TIENEN PLUMAS, Y GISELE TAMBIÉN

Gisele Bündchen se veía feliz y confiada en la alfombra Met Gala, con un vestido blanco de Chanel con lentejuelas y una capa de plumas blancas sobre los hombros con el pelo largo y ondulado.

La supermodelo usó el vestido anteriormente, en 2007, para una sesión fotográfica de Harper’s Bazaar Korea, filmada en exteriores por Lagerfeld.

La última vez que Bündchen asistió a la Met Gala fue en 2019 con su entonces esposo Tom Brady. La pareja se divorció en octubre.

BOB IGER TODO SONRISAS EN MEDIO DE LOS DESPIDOS EN HOUSE OF MOUSE

El CEO de Disney, Bob Iger, era todo sonrisas en la alfombra Met Gala en medio de despidos masivos en la compañía y una demanda contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis , el miércoles por la toma de control del distrito de parques temáticos por parte del republicano, alegando que el gobernador emprendió una “campaña dirigida de represalias gubernamentales”. ” después de que la compañía se opusiera a una ley que los críticos llaman “No digas gay”.

Iger dijo que la Met Gala es “una de las mejores noches del año”. Iger dijo que la Met Gala puede ser superada por el lugar más feliz del mundo, pero que es “la noche más feliz del mundo”.

Cuando se le preguntó sobre la demanda, Iger dijo a la AP que no tenía nada más que decir “aparte de lo que ya hemos dicho”.

La semana pasada, Walt Disney Co. también pasó por una segunda ronda de despidos este año en un esfuerzo por eliminar siete mil empleos antes del verano.

Disney CEO Bob Iger calls the #MetGala the “happiest night on Earth.” Iger did not comment on Disney’s lawsuit against Florida Gov. Ron DeSantis over his takeover of its theme park district. https://t.co/Z2YjHOtFz7 pic.twitter.com/9oerxm8QBB — AP Entertainment (@APEntertainment) May 1, 2023

MICHAELA COEL ES ELLA MISMA

“Lo que me gusta de ti es que no tienes miedo de ser tú mismo”. Eso es lo que Michaela Coel dijo que Anna Wintour le dijo cuando le preguntó por qué la eligieron como copresidenta de la gala de este año. Coel le dijo al presentador de transmisión en vivo de Vogue, La La Anthony, que Wintour comparó al multiguión británico con Lagerfeld de esa manera.

“Solo estoy aquí siendo yo mismo”, declaró Coel, ataviada con un vestido de Schiaparelli con más de 130 mil cristales y adornos de cadenas.

QUINTA BRUNSON HIZO SU TAREA

En la marca de su personaje de “Abbott Elementary”, Quinta Brunson conoce su moda y estudió antes de su primera Met Gala.

La escritora y actriz dice que su vestido se inspiró en una pieza de la colección de 1992 de Karl Lagerfeld, mientras que su cabello se inspiró en uno de los desfiles de 2003 del difunto diseñador de moda.

Cuando se le preguntó cómo se sintió al asistir a su primera Met Gala, Brunson dice: “Estoy sin palabras. Estoy realmente feliz de estar aquí”.

La ganadora del Emmy se ha convertido recientemente en un fijo en el mundo de la moda de Nueva York, asistiendo a varios espectáculos durante la semana de la moda de febrero.

En vísperas de una posible huelga de escritores, el orgulloso miembro de WGA dijo: “Nadie quiere una huelga, pero espero que podamos rectificar esto. Lo que sea que eso signifique.”

LAS ALFOMBRAS ROJAS SON TAN DEL AÑO PASADO

Sería perdonado por pensar que la Met Gala aparentemente siguió los pasos de los Oscar con un camino más color champán hacia la fiesta exclusiva.

Adornada con líneas rojas y azules que serpentean por las famosas escaleras, la alfombra Met Gala también rinde homenaje a la exhibición de Karl Lagerfeld en el interior, que “se centra ante todo en la dicotomía de la línea curva ‘S’ (piense en lo romántico, lo decorativo) y la línea recta (moderna, minimalista), con una pared curva y una pared recta en cada galería”, según Jocelyn Noveck de AP.

Pero el alejamiento de los Oscar del típico rojo este año en realidad fue cortesía de los consultores creativos Lisa Love, una colaboradora de Vogue desde hace mucho tiempo, y Raúl Ávila, el director creativo de nada menos que, lo adivinaste, Met Gala.

El diseño de la alfombra muestra uno de los bocetos originales del arquitecto japonés Tadao Ando para la exhibición, dijo un publicista del Instituto del Traje.

¿YA CONOCISTE LA GALA DE LA DEUDA?

La gala del lunes es un beneficio para el Instituto de Vestuario del museo y un evento costoso: el año pasado, el evento exclusivo recaudó más de 17 millones de dólares. Para aquellos que no tienen invitación o que no están dispuestos a gastar decenas de miles, en los últimos años han aparecido eventos alternativos.

El domingo antes de una lluvia torrencial, el distrito de Brooklyn fue sede de dos eventos de este tipo: The People’s Ball, en la Biblioteca Pública de Brooklyn, y la Gala de la Deuda, en The Bell House. El primero es un evento gratuito que permite a los invitados desfilar por la pasarela en el vestíbulo de la Biblioteca Central. El sitio web de la biblioteca no hace referencia específica a la Met Gala, sino que se enfrenta a sí misma “en contraste con las galas de élite que aparecen en la ciudad en la primavera”, pero la Debt Gala sí lo hace.

Alrededor de 300 personas asistieron a la Gala de la Deuda inaugural, recaudando más de $15,000 para RIP Medical Debt, dijeron los organizadores a la AP. Los fondos de este año se destinarán a comprar y liquidar la deuda médica de otros, pero los organizadores dicen que la gala podría apuntar a diferentes tipos de deuda en los próximos años.

Inspirada en el tema de la Met Gala de 2016, “Manus x Machina”, la Debt Gala eligió “Garbage X Glamour” para un enfoque de sostenibilidad. “El drama del clima coincidió con el drama de la apariencia”, dijeron los organizadores, entre ellos: un chal rosa y una pasarela personal hecha de plástico de burbujas; un arnés hecho de tampones y condones creado por la artista Joyelle Nicole Johnson; un corsé verde hecho con discos compactos; y, por supuesto, un vestido hecho con bolsas de basura.

Los invitados tuvieron que evacuar el lugar debido a las inundaciones, pero pasaron la noche en un bar cercano.

¿CUÁL ES EL TRATO CON KARL LAGERFELD?

La selección del difunto diseñador de moda como tema no está exenta de controversia, y algunos critican sus comentarios polémicos sin disculpas sobre una variedad de temas, incluidos comentarios xenófobos y gordofóbicos. La escritora de entretenimiento de AP, Leanne Italie, quien presentará nuestra cobertura esta noche, analiza el legado multifacético del diseñador.