Ecuador defiende asalto a Embajada en la CIJ: fue para detener a “delincuente común”

Por Mike Corder

LA HAYA (AP).— Ecuador defendió el miércoles su asalto a la Embajada mexicana en Quito del mes pasado y dijo a los jueces en una importante Corte de Naciones Unidas que actuó para detener a un “delincuente común”, en referencia a un exvicepresidente de Ecuador que estaba refugiado en la sede diplomática.

La declaración de los abogados de Ecuador formaba parte de la instrucción de un caso iniciado por México en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que acusa a Quito de incumplir de forma flagrante los tratados internacionales al asaltar la Embajada para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

La operación del 5 de abril, ocurrida horas después de que México concediera asilo a Glas, avivó las tensiones que se habían ido acumulando entre los dos países desde que el exvicepresidente, que fue condenado por los tribunales y estaba prófugo, se refugió en la delegación diplomática en diciembre.

PRESS RELEASE: the public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by Mexico in the case concerning the Embassy of Mexico in Quito (#Mexico v. #Ecuador) concluded today. The #ICJ will now begin its deliberation https://t.co/CiYCApw5si pic.twitter.com/QouNqUUNKo

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) May 1, 2024