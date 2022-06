Posesión baja de drogas se despenaliza en Columbia Británica para frenar sobredosis

Por Jim Morris y Rob Gillies

VANCOUVER, 1 de junio (AP).— El Gobierno de Canadá anunció el martes que permitirá que la provincia de Columbia Británica lleve a cabo un experimento de tres años en el que se despenalizará la posesión de bajas cantidades de drogas con el objetivo de contener una cifra sin precedentes de muertes por sobredosis, al eliminar el miedo de los consumidores a ser arrestados cuando requieran ayuda.

La medida aprobada por las autoridades federales no legaliza los narcóticos, pero los canadienses en la provincia de la costa del Pacífico que posean hasta 2.5 gramos de drogas ilegales para uso personal no serán detenidos ni enfrentarán cargos.

La excepción de tres años que entrará en vigor el 31 de enero será válida para los consumidores de drogas de 18 años y mayores e incluye opioides, cocaína, metanfetaminas y MDMA, también conocido como ecstasy.

1/2 Canada’s ongoing overdose crisis is shaped by complex factors, many of which are beyond an individual’s control. Mental health has worsened and substance use has increased among people in 🇨🇦 throughout the pandemic.

— Dr. Theresa Tam (@CPHO_Canada) May 31, 2022