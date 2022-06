El 99% de migrantes son sujetos a deportación bajo plan de Biden, revela reporte

Ante la falta de representación legal y los casos desechados por tribunales migratorios, una mínima parte de migantes que busquen ser aceptados en el programa de asilo del Presidente Joe Biden serán deportados.

Los Ángeles, 1 de junio (La Opinión).- El plan acelerado en respuesta a peticiones de asilo del Presidente Joe Biden en la frontera puso en expulsión al 99.1 por ciento de los migrantes aceptados en dicho programa, según un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Lo anterior debido a que los migrantes no tiene representación legal y sus casos son desechados en tribunales migratorios.

“[El] informe revela graves errores judiciales en el expediente acelerado de la corte de migración establecido por la Administración Biden para las familias que buscan asilo, incluida la deportación de varios cientos de niños que nunca tuvieron su día en la corte”, se indicó.

El informe fue publicado la semana pasada, a pocos días de que iniciara el plan de asilo del Presidente Biden en la frontera, el cual contempla procesos acelerados.

“Si bien la Administración prometió que el programa ‘resolvería los casos de asilo de manera más rápida y justa’, el estudio con sede en Los Ángeles, una de las 11 ciudades donde opera el expediente, encuentra que el proceso acelerado, conocido como ‘Expedientes dedicados’, deja familias ya vulnerables en la oscuridad, sin abogados que las ayuden”, se advierte.

Entre los hallazgos de la investigación se indica que el 70.1 por ciento de los migrantes no tiene abogados; el 72.4 por ciento de las órdenes de deportación se emitieron en ausencia, es decir, las familias migrantes nunca tuvieron audiencia en la corte, y el 48.4 por ciento de las órdenes de deportación en ausencia fueron contra niños, dos tercios de los cuales tenían 6 años o menos.

“Pensé que iba a un check-in de ICE”, dijo William, de 42 años, quien fue incluido en programa con su hijo. “Cuando llegué y les mostré el papel que tenía, me dijeron que me sentara y esperara. Nos sentamos en el suelo y esperamos todo el día. Entonces alguien vino a mí y me preguntó por qué había faltado a mi cita. No entendí”.

Este programa libera a los migrantes, pero bajo alternativas a la detención (ATD), por lo que les colocan grilletes con GPS o se utiliza una aplicación de celular llamada SmartLink, pero el reporte indica que resulta “irónico” que las autoridades migratorias sabe dónde está el inmigrante en todo momento y lo cuestionen por “perder su cita”.

“Si la administración de Biden decide continuar usando expedientes dedicados, debe tomar medidas inmediatas para abordar la falta de representación legal, la gran cantidad de órdenes de deportación en ausencia y las muchas otras deficiencias”, advierte Talia Inlender, subdirectora del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración y coinstructora de la Clínica de Políticas de Derechos de los Inmigrantes en la Facultad de Derecho de la UCLA.

Este 31 de mayo, la Administración Biden inicia su nuevo plan de asilo que contempla estos procesos acelerados.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.