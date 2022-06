Hace dos o tres años que no platico con el Senador Manuel Velasco, dice el Presidente

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).– “No es cierto”, respondió esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Tengo como dos o tres años que no platico con el Senador Manuel Velasco”.

Durante su conferencia de prensa matutina se le dijo que, de acuerdo con el Senador del Partido Verde, por la vía de Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, él había amenazado a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI.

Simplemente lo rechazó. “No me meto en eso”, dijo.

“No es cierto. Yo no me meto en eso. Nunca lo he hecho. Es un asunto de principios, de moral, que tiene que ver con la polémica que existe actualmente. Además estamos en vísperas de las elecciones. Tiene como dos o tres años que no platico con Manuel Velasco. Lo saludé el día de la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles”, explicó el Presidente.