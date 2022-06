Netflix comparte el teaser de 1899, serie de los creadores de Dark

AS MÉXICO

1899 aspira a ser la primera serie multilingüe de Netflix y contará con actores de medio mundo que hablarán cada uno en su idioma.

Ciudad de México, 1 de junio (AS México).- Netflix ha compartido el primer teaser de 1899, la nueva serie de los creadores de Dark. Baran bo Odar y Jantje Friese vuelven a unir fuerzas en un thriller de terror y suspense que se ambienta en un barco en medio del mar y cargado de pesadillas. Así reza su primera sinopsis:

“Un grupo de inmigrantes europeos zarpa desde Reino Unido en dirección a Estados Unidos para comenzar una nueva vida en la ciudad de Nueva York. Los viajeros, que provienen cada uno de diferentes lugares del viejo continente, están unidos por el sueño de un nuevo siglo y por su futuro en el extranjero. El viaje resulta de lo más tranquilo hasta que se encuentran con otro barco que va a la deriva en mar abierto. En ese momento todo cambiará de manera radical y lo que descubrirán a bordo de ese otro navío convertirá su esperanzador viaje a la tierra prometido en una horrible pesadilla”.

A new official teaser for 1899 S1! pic.twitter.com/ryHlyrxlYs — 1899 Netflix (@1899Netflix) May 29, 2022

LA PRIMERA SERIE MULTILINGÜE

1899 insistirá mucho en los orígenes y nacionalidades de los distintos pasajeros. Aspira a ser la primera serie multilingüe de Netflix y contará con actores de medio mundo que hablarán cada uno en su idioma. La representación española corre a cargo de Miguel Bernardeau (Élite), a quien acompañará un elenco de rostros tan conocidos como los de la inglesa Emily Beecham (Into the Badlands), el alemán Andreas Pietschmann (Dark), el galés Aneurin Barnard (Dunkerque), o el polaco Anton Lesser (The Witcher), entre muchos otros.

La serie tendrá ocho episodios de una hora de duración y según sus showrunners, ofrecerá una estructura “completamente innovadora y vanguardista” con una trama en la que “los pasados de los distintos pasajeros se unen por una complicada red de secretos”. Aún no tiene fecha de estreno, pero no sería de extrañar que se anunciara durante la Netflix Geeked Week de la semana que viene. Podéis consultar aquí su calendario y agenda.

