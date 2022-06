Estudio analiza por qué aún hay personal sanitario que duda de vacunarse contra COVID

Madrid, 1 de junio (Europa Press).- Un estudio realizado en 23 países por un equipo multidisciplinar ha revelado que el 15 por ciento de los proveedores de atención médica (médicos, enfermeros y trabajadores comunitarios) dudan de vacunarse contra la COVID-19 y el cuatro por ciento ha asegurado que la rechazan “rotundamente”, ya que han aducido dudas en torno a la seguridad y falta de confianza en la distribución equitativa.

Campaigns reinforcing vaccine safety, dissemination of scientific data underpinning #vaccine development, as well as clear, consistent, & comprehensive information are useful strategies to encourage #HCWs to vaccinate.

See our latest paper here: https://t.co/oeKK853bV0 pic.twitter.com/uW22HlVDur

— Stephana Julia Moss (@stephanajulia) May 31, 2022