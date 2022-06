FDA investiga brote de hepatitis A relacionado a fresas cultivadas en México

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), la Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC, por sus siglas en inglés) y la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA, por sus siglas en inglés) están investigando un brote infeccioso de hepatitis A en los Estados Unidos y Canadá relacionados con fresas de cultivo mexicano de las marcas FreshKampo y HEB.

En el comunicado publicado por la FDA, advierte que “las personas que compraron fresas orgánicas frescas FreshKampo y HEB entre el 5 de marzo de 2022 y el 25 de abril de 2022, y luego congelaron esas fresas para su consumo posterior no deberían comerlas”.

Además, recomendó la agencia estadounidense que “si no está seguro de qué marca compró, cuándo compró sus fresas o dónde las compró antes de congelarlas, las fresas deben desecharse”.

The FDA, along with CDC, Canadian, state, and local partners are investigating a multistate outbreak of hepatitis A in the U.S. & Canada potentially linked to fresh organic strawberries branded as FreshKampo & HEB, purchased between March 5 & April 25. https://t.co/7eCsxY5Une pic.twitter.com/prtfw9UWQB

— U.S. FDA (@US_FDA) May 28, 2022