La serie Gotham Knights estará ambientada después de la muerte de Batman

Por David Arroyo

Ciudad de México, 1 de junio (AS México).- Un tanto… “extraño”. Dejémoslo ahí. Así definiríamos el primer tráiler de Gotham Knights, el cual dura tres minutos, empieza pareciendo un capítulo de Gossip Girl y poco a poco va in crescendo con la aparición de personajes como Duela (la hija del Joker) o Carrie Kelly (Robin). Sin terminar de quitarnos de encima la sensación de estar ante otra serie sobre adolescentes con las hormonas en efervescencia, el adelanto acaba con un vistazo a la baticueva y el eslogan “Cuando un héroe cae, una nueva generación se alza”.

Aunque no lo parezca, Gotham Knights es el próximo gran proyecto televisivo del universo DC. Producida por la cadena The CW, la serie se situará fuera de las zarpas del Arrowverse y nos contará la historia de la familia Batman cuando éste pasa a mejor vida. Una trama curiosamente también de moda en los videojuegos, pero que encuentra aquí un enfoque poco canónico escrito por el equipo de guion de Batwoman, también de The CW. Al menos sus creados han asegurado que no estamos ante un spin-off y no veremos ningún vínculo o cameo entre ambas.

SINOPSIS DE GOTHAM KNIGHTS

Prevista para 2023, así reza la sinopsis de la serie: “Batman ha muerto y sin él, en Gotham es como si hubiera estallado un polvorín. Tras el asesinato de Bruce Wayne, su hijo adoptivo, Turner Hayes (personaje creado por la serie), es incriminado y acusado de matar al enmascarado en colaboración con algunos de sus clásicos enemigos. También son acusados Duela (la hija del Joker, una luchadora impredecible y hábil ladrona que nació en Arkham Asylum y fue abandonada por su padre), Harper Row (conocido como Bluebird, un ingeniero astuto y mordaz que puede arreglar cualquier cosa) y el hermano de éste último, Cullen Row (un inteligente adolescente transgénero que está cansado de ser educado y agradable).

Con el carismático y firme fiscal del distrito, Harvey Dent, y todo el departamento de policía siguiéndole el rastro, Robin tendrá que colaborar junto a esos tres malhechores para limpiar su nombre. Por el camino encontrará los dos únicos aliados que le quedan de su padre: su mejor amiga y formidable hacker, Stephanie Brown (la hija de Cluemaster) y Carrie Kelley (Robin la otra gran compañera de Batman). Juntos, estos Gotham Knights deberán averiguar qué pasó con el enmascarado, instaurar de nuevo el orden y salvar la ciudad de Gotham”.

DIFERENCIA ENTRE LA SERIE Y EL VIDEOJUEGO

Mucho antes de que se estrene la serie tendremos entre nosotros el videojuego homónimo. Desarrollado por los creadores de Batman: Arkham Origins, Gotham Knights será una continuación de los exitosos juegos de la generación pasada que también se ambientará tras la muerte de Batman, pero aquí los personajes son rostros conocidos y acertados: Batgirl, Robin, Nightwing y Capucha Roja, quienes no se las verán con las hormonas y una loca academia de policía, sino con uno de los enemigos más aclamados de la historia reciente de los cómics: la Corte de los Búhos.

Previsto para el 25 de octubre de 2022 en PC, PS5 y Xbox Series X|S (sólo para la next gen), Gotham Knights llama la atención por ser la primera entrega de la saga con modo multijugador. Es verdad que ya se trasteó con la idea y con varios modos online en aquel Batman: Arkham Origins, pero esta vez encontraremos una aproximación radicalmente distinta. En lugar de enfrentar a los jugadores entre sí, PvP, ahora se nos permitirá cooperar y explorar la ciudad en compañía, como un verdadero equipo, pudiendo completar la historia principal en cooperativo.

