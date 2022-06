Frida Sofía denuncia que autoridades no han procedido contra Enrique Guzmán

Ciudad de México, 1 de junio (La Opinión).- En junio de 2021 Frida Sofía dio a conocer que procedería legalmente en contra de Enrique Guzmán y su mamá, la cantante Alejandra Guzmán, debido a la serie de abusos de los que dice haber sido víctima durante su niñez.

Y aunque hasta el momento ningún miembro de la familia Guzmán-Pinal había vuelto a tocar el tema, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que hace unos días estuvo en comunicación con Frida Sofía, quien le aseguró que la Fiscalía ya tenía en su poder todos los elementos de la denuncia, pero no han querido proceder en contra del cantante.

“La denuncia ya está, los análisis y el peritaje también. Lo único que puedo decir es que he hecho todo lo que está en mis manos para que se proceda y la Fiscalía no procede“, fue el mensaje que leyó el conductor durante el programa De Primera Mano, en donde reiteró que ya están los testigos, el peritaje, y las declaraciones, pero no se procede.