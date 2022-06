Respeto y admiro su valentía, dice Sheinbaum sobre Layda Sansores por difundir audios

Ayer 31 de mayo, Layda Sansores San Román, Gobernador de Campeche, compartió de nueva cuenta audios de “Alito” Moreno. En esta ocasión se escucha al dirigente del PRI hablar con su contador de apellido Zertuche, y dar una “clase de lavado de dinero”, como lo calificó Sansores.

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, habló en conferencia de prensa de lo “valiente” que es Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche, por la difusión de audios de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, actual presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en los cuales exhibe presuntos casos de corrupción como lavado de dinero y abuso de autoridad.

“Nuestro cariño y nuestro respeto a Layda Sansores por evidenciar la corrupción del PRI. Es realmente muy importante lo que hace Layla y como siempre ella pone el corazón, la valentía y la defensa de su estado y del país”, dijo la Jefa de Gobierno de la capital.

“Le envío saludos a Layda [Sansores], nuestro apoyo y admiración por su valentía”, finalizó Sheinbaum al ser cuestionada por los audios revelados por la Gobernadora de Campeche.

Claudia Sheinbaum califica de valiente a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, por "evidenciar la corrupción del PRI" filtrando los audios. Mientras que afirma que no cree que sea real el audio donde acusan a Adán Augusto de amenazar a Alejandro Moreno. 🎥@BernardoUribeV pic.twitter.com/37lj9byIJs — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 1, 2022

Ayer 31 de mayo, Sansores San Román compartió de nueva cuenta audios de “Alito” Moreno. En esta ocasión se escucha a Moreno Cárdenas hablar con su contador de apellido Zertuche y le muestra una propiedad para la que que solicitó un avalúo comercial por 10 millones 490 mil pesos, “el más alto que se pueda”.

Posteriormente, el actual presidente nacional del PRI describe cómo realizaría la operación del lavado de dinero. Sansores calificó el audio como una “clase de lavado de dinero”.

“ALITO” DIFUNDE CONVERSACIÓN CON VELASCO

Moreno Cárdenas difundió horas antes una conversación entre él y Manuel Velasco Coello, exgobernador de Chiapas, argumentando persecución política por parte del Presidente López Obrador y su Gabinete.

“Es un audio que iba a dejar claro una persecución política que iba en contra de mi vida… No fue fácil tomar la decisión porque está en riesgo mi familia”, insistió.

En el audio se escucha a Velasco decir: “Yo creo, yo creo que lo que tal vez sería importante [si me permites darte mi opinión] es que le digas: ‘Recibí el recado del güero; no se me hace que sean las formas, mediante amenazas. Yo siempre he dialogado y he estado abierto a dialogar, este, y sigo abierto a dialogar’”.

Tras la revelación, Velasco Coello descartó recibir instrucciones del Secretario de Gobernación Adán Augusto López para enviar un mensaje a Alejandro Moreno.

“Yo no recibí instrucciones, ni sugerencias, ni nada. Yo di mi opinión personal”, insistió Velasco esta mañana en entrevista con Carmen Aristegui.

El exgobernador del PRI insistió: “Yo no amenazo a nadie”.

Por su parte, el Presidente López Obrador, en su conferencia de prensa matutina, simplemente rechazó el supuesto recado del exgobernador de Chiapas vía Adán Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, hacia el dirigente del PRI. “No me meto en eso”, dijo.