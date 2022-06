EU: Niña de 9 años sobrevive a fuerte ataque de un puma durante un campamento

Por Alejandro González

Los Ángeles, 1 de junio (La Opinión).- Una niña de nueve años ha sido dada de alta de la unidad de cuidados intensivos tras ser atacada por un puma durante el fin de semana.

Los adultos acudieron al lugar y encontraron a Lily cubierta de sangre antes de que la llevaran en avión a un hospital.

La niña tuvo que ser operada por heridas en la cabeza y la parte superior del cuerpo.

La madre de Lily calificó la recuperación de su hija como asombrosa y le dijo al Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington que Lily quiere que la gente sepa que fue “muy valiente y fuerte”.

Lily Kryzhanivskyy was playing hide-and-seek with her friends at a campground near Fruitland, Washington on Saturday, a rare attack occurred & more factshttps://t.co/beTQCDFDbO pic.twitter.com/DSMpH0d2nL

— trending news (@wikibioprofile) June 1, 2022