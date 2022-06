Ucrania supera a Escocia en emotivo partido de repechaje rumbo al Mundial de Catar

Por Graham Dunbar

Escocia, 1 de junio (AP).- La emotiva gesta deportiva de Ucrania por clasificarse a la Copa Mundial en medio de la guerra continuará, tras el triunfo conseguido el miércoles por 3-1 ante Escocia en una vibrante semifinal del repechaje.

FULL TIME: Scotland 1-3 Ukraine.

Callum McGregor's goal late in the second half was not enough for Scotland, as Ukraine win at Hampden Park.#SCOUKR pic.twitter.com/xw6EjUunKR

— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 1, 2022