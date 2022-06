¿Shakira y Piqué se separan? En España dicen que atraviesan crisis por infidelidad

Medios locales de España aseguran que Shakira y Gerard Piqué anunciarán pronto su separación luego de una crisis matrimonial surgida por una supuesta infidelidad del jugador del FC Barcelona.

Por Arnaldo Fernández

Los Ángeles, 1 de junio (LaOpinión).- Diversos rumores apuntan a que el experimentado central del FC Barcelona, Gerard Piqué, le fue infiel a la cantante colombiana Shakira y el mismo estaría durmiendo solo en su antiguo apartamento de soltero. Las informaciones apuntan cada vez más a que este rumor puede ser una realidad. Cabe destacar que no es la primera vez que se especula en torno a este tema.

“La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar”, asegura Laura Fa desde su programa Mamarazzis, y corrobora la noticia que reseñó el periodista de El Periódico, Emilio Pérez de Rozas, en la que resaltaba que el capitán del FC Barcelona y la cantante colombiana atraviesan una complicada crisis sentimental.

Los rumores no cesan y desde el entorno de la cantante y el futbolista no se han pronunciado acerca de la situación. “Los demás compañeros no han dado detalles sobre este distanciamiento, pero desde aquí le decimos una de las causas. Shakira ha pillado a Piqué con otra”, esa sería la razón del presunto distanciamiento y la separación que aún no se sabe si es real o simplemente queda en otro chisme de farándula.

Shakira caught Gerard Piqué cheating on her with another woman. They will separate soon. For weeks, Piqué has been living alone in an apartment in Barcelona. — @elperiodico pic.twitter.com/37HKz2Cta8 — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 1, 2022

“Shakira pilló a Gerard Piqué engañándola con otra mujer. Pronto se separarán. Desde hace semanas, Piqué vive solo en un piso de Barcelona”, publicó la cuenta en Twitter del medio independiente denominado Barca Universal, citando también la fuente de El Periódico.

GERARD PIQUÉ DESATADO LUEGO DE LA PRESUNTA SEPARACIÓN

Según las comunicadoras Laura Fa y Lorena Vázquez del mencionado espacio Mamarazzis, Piqué no solo pasa noches y días en su apartamento de soltero sino que también los rumores apuntan que se encuentra dedicado la fiesta y la bebida: “Está desatado y desbocado de fiesta”, indicó Laura Fa.

¿CANCIÓN DE SHAKIRA A PIQUÉ?

Es importante acotar que en medio de todo este asunto de rumores, la cantante colombiana Shakira publicó a finales de abril el tema titulado “Te Felicito”, el cual contó con la colaboración de Rauw Alejandro. La letra de la canción está compuesta por un repertorio de reclamos sentimentales, pero que nadie interpretó como un mensaje directo al campeón del mundo, Gerard Piqué.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso”, esta es solo una parte del tema musical de Shakira, la cual ahora se puede interpretar de muchas maneras.

En las últimas semanas Piqué había tenido problemas relacionados con la organización de la Superliga, y Shakira por problemas con hacienda por los que está a un paso de ir a juicio. Para dejar más dudas, la última aparición en público de la cantante colombiana fue en marzo del presente año junto a sus hijos y sin su hasta hoy todavía esposo.

