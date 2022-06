¡No se te pase! Femsa aumentará precios de Coca-Cola, Ciel, Del Valle y más bebidas

Bebidas de la familia Coca-Cola Femsa como Coca-Cola, Ciel, Del Valle y más tendrán un incremento en sus precios del 6.6 por ciento a partir del próximo lunes.

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).– Los refrescos, agua, jugos y bebidas lácteas de la familia Coca-Cola Femsa tendrán un incremento de precio a partir del próximo lunes, debido al aumento en el costo de materias primas.

La empresa embotelladora más importante de México informó que habrá un aumento de 6.6 por ciento en los precios de venta al consumidor, por lo que refrescos como Coca-Cola, Fanta, Sprite, entre otros, costarán más para compensar el encarecimiento de materias primas como PET y endulcorantes.

Por ejemplo, la Coca-Cola en su presentación de 600 mililitros no retornable dejará de costar 15 pesos, y ahora podrá ser adquirido a 16 pesos, al igual que las latas de 355 mililitros.

Los incrementos también aplicarán para bebidas como el agua mineral Topo Chico, que pasará de 12 a 13 pesos; y los jugos Del Valle de 355 mililitros en lata ahora costarán 15 pesos, en vez de 14.

El agua natural Ciel de 350 mililitros, que pertenece a Coca-Cola Femsa, pasará de costar 7 a 8 pesos.

Asimismo, según la lista de precios publicados por la misma embotelladora, el agua Ciel mineral de 1.75 litros no desechable subirá de 24 a 26 pesos; la Coca-Cola de 2.25 litros no retornable pasará de 31 a 32 pesos; la de 2.5 litros retornable dejará de costar 27 para costar 28 pesos; y la de 3 litros no retornable tendrá un incremento de 44 a 45 pesos.