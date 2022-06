Sacerdote oficia misa borracho en España y renuncia luego de volverse viral (VIDEO)

Hermosillo, 1 de junio (Proyecto Puente).- Un sacerdote fue captado en estado de ebriedad mientras oficiaba una misa en Andalucía, España.

El escándalo no hubiese sido tal si es que el vídeo de su bochornoso accionar no se hubiese vuelto viral. Una de sus acciones que más controversia ha creado es el hecho que no pudo contenerse y eructa frente a todos los asistentes del templo.