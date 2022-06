La maestra Irma y su esposo Joe son despedidos en ceremonia tras tiroteo en Texas

Por Gustavo Rangel

TEXAS, 1 de junio (La Opinión).– Decenas de personas se reunieron este miércoles en una iglesia católica de Uvalde para darle el último adiós a la maestra Irma García, quien murió en la balacera que ocurrió la semana pasada en la escuela Robb Elementary, y a su esposo Joe, que murió dos días después de la tragedia a consecuencia de un infarto.

Los funerales para las víctimas comenzaron este lunes y continuarán hasta mediados del mes.

En la Iglesia del Sagrado Corazón, dos vehículos fúnebres negros llegaron este miércoles transportando los ataúdes de Irma y su marido Joe luego de darse por concluida una procesión que fue acompañada por policías y civiles en motocicletas.

