Fiscales obtienen audio donde Trump confirma que retuvo un documento clasificado: CNN

WASHINGTON, 31 de mayo (AP).— Fiscales del Departamento de Justicia han obtenido una grabación de audio del expresidente Donald Trump realizada después de que dejó el cargo en la que habla sobre un documento clasificado del Pentágono relacionado con un posible ataque contra Irán, de acuerdo con reportes de prensa.

CNN, que fue el primero en informar sobre la grabación, dijo que Trump insinúa en el audio que deseaba compartir con otros la información del documento, pero que estaba consciente de que había limitantes en su capacidad para desclasificar expedientes después de que concluyó su presidencia.

Las declaraciones grabadas, hechas por Trump en julio de 2021 en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, parecen debilitar sus reiteradas afirmaciones de que había desclasificado los documentos que se llevó de la Casa Blanca a su finca Mar-a-Lago en Florida al concluir su presidencia. El audio también podría ser una ayuda crucial para los fiscales que pretenden mostrar que Trump sabía que tenía una capacidad limitada para poseer documentos clasificados.

La grabación fue entregada al Fiscal especial Jack Smith, cuyo equipo de fiscales ha investigado durante meses el posible mal manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago y si Trump o alguien más intentó obstruir la investigación. Hay indicios de que la pesquisa se encuentra en su etapa final debido a que los fiscales han entrevistado a una amplia gama de testigos ante un jurado investigador.

No se han presentado cargos penales contra nadie.

