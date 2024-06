¬RADICALES analizan el día después. Concluyen: opositores perseguirán a López Obrador

En esta entrega de ¬RADICALES, se habló sobre el futuro de Andrés Manuel López Obrador una vez que concluya su sexenio en octubre de este año. Se abordó la posibilidad de que el tabasqueño sea blanco de ataques y señalamientos por parte de una oposición que tratará de cobrar venganza.

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).-Una vez que concluya su mandato como Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador será perseguido por sus opositores, quienes buscarán por todos las vías y medios posibles desprestigiarlo, pero a su vez, estarían cometiendo un error, pues volverán a convertirlo en el punto de referencia de la izquierda, coincidieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado Gómez, Carlos Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar.

En este episodio de ¬RADICALES, programa que se transmite en el Estudio B de SinEmbargo Al Aire, se habló del legado que dejará el todavía Presidente López Obrador y de la relevancia que tomará su figura como unos de los grandes estandartes de la izquierda en México.

“Creo que el eje va a continuar siendo Andrés Manuel López Obrador, creo que López Obrador va a seguir rigiendo una muy buena parte de la elección, la postelección e incluso va a estar muy presente en los siguientes años con Claudia ya como Presidenta, si es que gana ella, o por Xóchitl como Presidenta si es que gana o con Álvarez Máynez, no sabemos”, afirmó Alejandro Páez.

El periodista señaló que el nombre de Andrés Manuel López Obrador seguirá bastante vigente durante los próximos años pues su legado es innegable para la izquierda.

“Creo que va a estar presente porque su legado es innegable para la izquierda. Dos, la oposición va a tratar de pasar de factura de seis años que fueron muy canijos para la oposición. Y tres, creo que incluso va a ser herramienta para Claudia y lo vimos en su último discurso, para Xóchitl y para el mismo Álvarez Máynez recurrir al Presidente López Obrador”.

Mencionó que si la oposición se encarga de mantenerlo en la vida política cometerá un error pues volverán a convertirlo en el punto de referencia de la izquierda.

“Va a ser un error, si van y lo traen por la vía judicial, que lo atosiguen por la vida vía judicial, va a ser un error, va a ser exactamente el mismo error que cometió Xóchitl al ampararse para que no la mencionaran en la mañanera, se van equivocar porque eso va a generar una gran adhesión y van a volver a convertir a López Obrador en el punto de referencia de la izquierda y van a convertirlo en el punto de cohesión de todo ese bloque”.

Álvaro Delgado, por su parte, coincidió con Alejandro Páez y afirmó que va a seguir siendo una presencia permanente en México de unos y de otros.

“De unos me refiero al movimiento que él inevitablemente va a seguir liderando en términos de autoridad, sin convertirse en algo que a mí me choca personalmente que sean líderes morales, no, pero sí va a seguir siendo un referente inevitable hasta para la propia Claudia Sheinbaum si se materializa el triunfo de ella. Va a seguir siendo también López Obrador una presencia permanente para sus malquerientes, no sólo eso van a ir por él o van a querer ir por él, no le van a perdonar jamás a López Obrador el que los haya colocado frente a su propio espejo, no le van a perdonar jamás que les haya arrebatado el poder en muchos aspectos, no solamente el Gobierno de la República, no le van a perdonar jamás a López Obrador el que haya sacudido el tablero de las viejas reglas del sistema político mexicano y que esas reglas hayan hecho que perdieran privilegios las élites en el país, no solamente estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de las élites económicas, las élites intelectuales, las élites académicas, todo ese amasijo de intereses que López Obrador enfrentó, confrontó derrotó y él al final de cuentas venció”.

Recalcó que los grupos de poder presentarán denuncias de todo tipo en contra del Presidente, e inclusive, dijo, recurrirán a los organismos internacionales en busca de una sanción.

“En ese sentido entonces está muy claro que estas élites van no solamente a presentar denuncias de todo tipo, las más disparatadas contra López Obrador específicamente y van a ser capaces de ir también a tribunales internacionales, particularmente la Corte Penal Internacional, acusándolo, escúchenlo bien, hasta de genocidio, van a buscar judicializar todo, lo que yo advierto desde ahora es que van a volver a fracasar y me temo que a la oposición hacia el próximo gobierno sí le conviene generar una nueva narrativa, sí le conviene incluso estar dispuesto a generar nuevas reglas de competencia inclusive electoral”.

En tanto, Carlos Pérez Ricart afirmó que López Obrador se está convirtiendo en un personaje de consenso nacional, pues su figura ha trascendido a las izquierdas o a los partidos y sobre todo en las generaciones más jóvenes tiene altos índices de aprobación. Señaló que inclusive empezará a ser comparado con grandes figuras como Lázaro Cárdenas.

Al igual que sus compañeros, Pérez Ricart mencionó que al contar con un índice de aprobación tan grande, sería equivocado que la oposición se centre en atacarlo, pues en el pasado siguió este camino y no obtuvo ningún tipo de resultado.

“El Presidente ya con un índice de aprobación tan grande, difícilmente puede ser dardo de la oposición, cometería un gran error otra vez la oposición en descargar todas sus balas contra una figura con tan altos índices de aprobación, desde mi punto de vista ese ha sido parte del error de la campaña de Xóchitl Gálvez, el haberse atrevido a nombrar a sus hijos como los nombró, a su presidencia como la nombró y además porque le impide construir una nueva narrativa en torno a la política nacional, si se quedan anclados en el antílopezobradorismo, van a quedarse anclados del discurso de los últimos 30 años y eso ha sido precisamente lo que los tiene huérfanos de ideas, incapaces de proponer algo algo distinto”.

El analista indicó que la oposición podría ejercer tres tipos de venganza en contra de López Obrador: de manera judicial, la intelectual y la partidista.

“Yo creo que va a ser muy importante lo que pasa en la Ciudad de México si Santiago Taboada gana la Ciudad de México y logran apropiarse de la Fiscalía de la Ciudad de México, ese podría ser el lugar desde el cual comenzarían el combate contra el Presidente, ese podría ser el caballito de Troya que podrán utilizar internamente para atacarlo judicialmente. Luego va a haber una suerte de venganza intelectual, intentar disputar la narrativa de lo que significó este sexenio y ya lo han dicho algunos de los representantes intelectuales de la derecha, el peor sexenio de la historia, el más sangriento, el más dañino, el que no sé cuántos millones de personas habrían muerto según ellos, entonces va a haber una disputa por lo que significó este sexenio. Y luego haber una venganza partidista, que desde mi punto de vista va a ser, la Marea Rosa, que va a ser cómo se va a reconfigurar la oposición en torno a un partido político que se entendería frente a Lópezobradorimo, es decir, digamos su programa sería el antagonista a lo que habría significado el gobierno de López Obrador”.

Pese a esta situación, Pérez Ricart insistió en que la oposición debe de buscar otra estrategia, en lugar del golpeteo contra el Presidente, para tratar de centrar su camino.

“Yo veo esas tres venganzas, la judicial, la narrativa y luego la más partidista, e insisto, ojalá no cometan el error que ya cometieron seis años de cargar los dados contra una figura que cada vez más se parece a un referente moral o pongamos el nombre que ustedes quieran, pero que la mayor parte de la población aprueba, la verdad es que es un muy mal tiro al blanco, habría que buscar otras formas de consolidarse”.

Durante su intervención, Héctor Alejandro Quintanar explicó que si la oposición se hubiese concentrado en cargar en contra de López Obrador con un sustento más sólido y con un proyecto claro, probablemente habrían obtenido mejores resultados.

“Es muy legítimo criticar a las figuras que ideológicamente discrepan de ti, eso es parte de la democracia, López Obrador, por ejemplo, podríamos decir que ha cargado el discurso contra la mafia del poder, contra Fox, contra Calderón, contra Peña, etcétera. Yo a lo que voy es cargar estos dados pero con un relato que es no solamente distorsionado, sino ajeno a la realidad, si la oposición hubiera cargado los dados contra López Obrador con aspectos criticables, con un sustento más sólido y con un proyecto claro, probablemente no estarían en el estadio en el que están”.

El académico detalló que el Obradorismo en este momento se está convirtiendo en un concepto de gran magnitud, pues dijo, ya no va a significar solo un sexenio, un gabinete y un entorno de políticos que gobernaron por un periodo, sino que se convertirá en una corriente ideológica que va a representar ciertos valores, tesis, prioridades en agenda programática y terminará convirtiéndose en un eje rector de la vida pública en los años venideros.

“Pienso que ya hay algo muy importante cuando pensamos que Obradorismo no va a ser solamente recordado como un periodo, sino que ya es una serie de valores políticos con los que se puede discrepar, o no, con los que se puede uno ceñir por completo, parcialmente, o no, pero ya se convirtió en un referente político que pues va a ser un eje central de discusión de aquí en adelante”.

