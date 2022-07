Presuntos asesinos de tres policías de El Salvador son capturados, confirma Bukele

SAN SALVADOR, 1 de julio (AP).— El Presidente salvadoreño Nayib Bukele informó el jueves de la captura de tres pandilleros a los que acusan del reciente asesinato a balazos de tres policías cuando patrullaban en una populosa comunidad del oeste del país centroamericano.

Los pandilleros fueron localizados luego que fuerzas combinadas de la policía y del ejército realizaran allanamientos casa por casa en el municipio de Chalchuapa.

On Tuesday, 3 police officers were murdered by the 18-S gang.

The terrorists were apprehended today, but this was the message I gave that night.

With subtitles, so the international community understands what we are dealing with.

We expect solidarity, not condemnations. pic.twitter.com/9pDKkGWPSB

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 1, 2022