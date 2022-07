Realeza británica aumenta gastos a casi 15 md libras; 17% más que el año pasado

Cerca de 64 millones de libras fueron requeridas para dar mantenimiento a las propiedades de la Familia Real británica, sobre todo por un proyecto de modernización del Palacio de Buckingham; el viaje más caro fue por el Príncipe Guillermo y su esposa Catalina al Caribe, con un costo de 226 mil libras.

Por Sylvia Hui

LONDRES, 1 de julio (AP).— El gasto del presupuesto público de la monarquía británica aumentó 17 por ciento a 102.4 millones de libras esterlinas (124 millones de dólares) en el último año, de los cuales la renovación del Palacio de Buckingham requirió una gran cantidad, según cuentas reales publicadas el jueves.

El reporte anual del palacio sobre el Fondo Soberano mostró que los gastos de la realeza aumentaron 14.9 millones de libras en comparación con el año anterior.

Los críticos señalaron los gastos como excesivos ante la crisis por el aumento de precios en Gran Bretaña.

El mantenimiento de propiedades ocupó una gran parte del gasto, cerca de 64 millones de libras, por un proyecto de 10 años para modernizar tuberías e instalaciones eléctricas en el Palacio de Buckingham.

El costo de las giras oficiales también se aumentó, pues los miembros de la realeza volvieron a viajar al extranjero después de que se retiraron las restricciones por el coronavirus.

El viaje real más costoso en el último año fue el viaje del príncipe Guillermo y su esposa, Catalina, al Caribe en marzo, que costó unas 226 mil libras (274 mil 973 dólares).

El viaje buscaba impulsar los vínculos de la Mancomunidad de Naciones, pero en vez de eso estuvo plagado de protestas, llamados para reparaciones por la esclavitud y sesiones fotográficas criticadas como una vuelta al colonialismo.

El Fondo Soberano es el dinero público destinado a los deberes oficiales de la reina Isabel II y otros costos como viajes oficiales, personal para los miembros de la familia real en servicio y mantenimiento de los palacios habitados.

La cantidad del fondo —86.3 millones de libras en 2021-22— está basada en una proporción de las ganancias del Patrimonio de la Corona, una gran colección de propiedades en Gran Bretaña. La cantidad es equivalente a 1.29 libras por personas en el país.

La realeza británica tiene otras fuentes de ingreso, incluyendo el costo que pagan los turistas que visitan los palacios reales.

El tabloide The Daily Mirror cuestionó los gastos de la realeza en su primera plana con el titular: “¿100 millones para la realeza? Dinero récord para La Firma mientras el país siente la presión”. El grupo antimonárquico Republic dijo que los gastos eran excesivos.

“Como siempre, mientras el resto de nosotros enfrenta una crisis por el costo de subsistencia y los recortes continuos en los servicios públicos, los miembros de la realeza se van con cientos de millones de libras de los contribuyentes”, dijo el director ejecutivo del grupo Graham Smith.

Las autoridades del palacio dijeron que el príncipe Carlos y la familia real siguen de cerca los costos de subsistencia en aumento rápido y están “extremadamente conscientes” de la crisis.

El reporte financiero anual fue publicado en medio de un escrutinio en aumento a las finanzas de Carlos, con reportes recientes que afirman que el heredero al trono recibió millones de libras esterlinas en efectivo en un portafolios y maletas del ex primer ministro de Qatar.

El diario The Sunday Times reportó que el príncipe recibió 3 millones de euros (3.2 millones de dólares) del jeque Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. La oficina de Carlos dijo que las donaciones fueron “entregadas inmediatamente” a las organizaciones benéficas del príncipe y que una “gobernanza apropiada” se realizó.

El diario no señaló que se hiciera nada ilegal y la oficina de Carlos negó cualquier conducta inapropiada.

A pesar de esto, el vocero de Carlos dijo el miércoles: “eso fue entonces y esto es ahora”, subrayando que el príncipe no volverá a manejar grandes donaciones en efectivo.

“Por más de media década, la situación, como ha evolucionado, no ha ocurrido y no volverá a ocurrir de nuevo”, dijo a medios británicos un funcionario palaciego que no fue identificado siguiendo las políticas del palacio.

La policía de Londres investiga una acusación por aparte sobre que personas asociadas con otra de las organizaciones benéficas del príncipe, la Fundación del Príncipe, ofrecieron ayuda a un multimillonario saudí para asegurar reconocimientos y la ciudadanía británica a cambio de donaciones. Clarence House ha dicho que Carlos desconocía que hubiese una oferta así.