El Salvador invierte 1.5 millones de dólares en bitcoin, informa Presidente Bukele

SAN SALVADOR, 1 de julio (AP).— A pesar de la fuerte caída de la criptomoneda, el Presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció el jueves que compró 80 bitcoin, una inversión de más de 1.5 millones de dólares de los recursos públicos.

Bukele anunció en Twitter que El Salvador pagó 19 mil dólares por cada criptomoneda, y declaró en inglés que el bitcoin “es el futuro”. Además, agradeció a los vendedores por “vender barato”.

Según el sitio de seguimiento nayibtracker.com, el Gobierno de Bukele ha comprado hasta la fecha dos mil 381 criptomonedas, en las que habría invertido más de 106 millones de dólares.

Hasta el momento, el bitcoin ha perdido más del 73 por ciento de su valor desde que alcanzó su máximo el 10 de noviembre de 2021, cuando llegó a 68 mil 991 dólares, para luego descender hasta 17 mil 700 dólares el 18 de junio.

A pesar de ello, el Presidente salvadoreño ha mantenido su optimismo en el futuro de la criptomoneda, y recientemente aseguró que su valor crecerá y que “la paciencia es la clave”.

El Salvador bought today 80 #BTC at $19,000 each!#Bitcoin is the future!

Thank you for selling cheap 😉 pic.twitter.com/ZHwr0Ln1Ze

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 1, 2022