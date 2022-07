Corte Suprema de EU recibe caso de Carolina del Norte sobre distritos electorales

Por Nicholas Riccardi

WASHINGTON, 1 de julio (AP).— La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el jueves atender una apelación de los republicanos de Carolina del Norte que pudiera limitar drásticamente la autoridad de los tribunales estatales sobre la redistribución de los distritos electorales, así como las elecciones al Congreso y a la presidencia.

Los jueces sopesarán si los tribunales estatales, al encontrar violaciones de sus constituciones estatales, pueden ordenar cambios en las elecciones federales y la remodelación de los distritos electorales una vez por década.

El caso probablemente será analizado en el otoño.

La apelación impugna un fallo de la corte estatal de Carolina del Norte que descartó los distritos electorales trazados por la Asamblea estatal que convirtió a los candidatos republicanos en probables vencedores en 10 de los 14 distritos electorales del estado.

La Corte Suprema nunca ha invocado lo que se conoce como la doctrina de la legislatura estatal independiente, pero cuatro de los jueces conservadores de la Corte han expresado interés en abordar el tema. Uno de ellos, el Juez Clarence Thomas, fue uno de los tres jueces que lo promovieron en el caso Bush vs. Gore, que resolvió las elecciones presidenciales del 2000.

