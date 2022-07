La FIFA utilizará tecnología semiautomatizada para marcar los fuera de juego en Catar

BERLÍN (ALEMANIA), 1 Jul. (dpa/EP) – La FIFA utilizará la tecnología semiautomatizada para detectar el fuera de juego en el Mundial de Catar, que comienza el 21 de noviembre, para ayudar a los equipos arbitrales del VAR y a los árbitros sobre el terreno de juego a adoptar decisiones más “rápidas, precisas y fiables”, según un comunicado del organismo rector del fútbol mundial.

Según explicó la FIFA, la posición de los futbolistas se registrará con mayor precisión que antes gracias a una señal en el balón y una docena de cámaras que registran los movimientos de los jugadores. Los datos serán revisados por los asistentes de video e inmediatamente transmitidos al árbitro en el campo.

