¿Qué canciones te salvarían en Stranger Things? Cómo ver tu playlist

MADRID, 1 Jul. (Europa Press) – El estreno en Netflix de los dos últimos episodios de la cuarta temporada de Stranger Things supone el regreso a la pequeña pantalla de Vecna, el mortífero nuevo villano del Upside Down al que, de momento, solo se puede detener con el poder la música. Ahora, la ficción sobrenatural ha unido fuerzas con Spotify para dejar que los fans descubran qué canción les salvaría a ellos de la maldición del temible monstruo humanoide.

Durante el cuarto episodio de la curta entrega de la serie de los hermanos Duffer, Vecna intenta poseer a Max mientras visita la tumba de su hermano. Sin embargo, para salvarla de la maldición, sus amigos reproducen en el walkman de la adolescente su tema preferido, “Running Up That Hill”, de Kate Bush.

wanna know what songs would save YOU from vecna? head to your Upside Down Playlist on @Spotify to find out

🎧 the first Song on the list = your savior song 🎧

— Stranger Things (@Stranger_Things) June 29, 2022