FOTOS: ¿Qué pasó con el cohete que impactó la Luna el 4 de marzo? Aún hay misterios

Por Julián Castillo

Los Ángeles, 1 de julio (La Opinión).- El 4 de marzo de este año un cohete fuera de control impactó en la superficie de la Luna luego de que durante meses los científicos de las diferentes agencias espaciales siguieran su desplazamiento.

Los restos del cohete en cuestión no eran para nada nuevos pues se trataban de componentes que se encontraban flotando en el espacio desde hacía al menos unos siete años. No obstante, el misterio en este caso radica en que pese a todo el tiempo que ha transcurrido aún no se ha podido precisar cuál es el origen de dicho cohete.