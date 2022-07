EU: 1 muerte y 23 hospitalizados ligados a brote de listeriosis de origen desconocido

Por Mike Stobbe

NUEVA YORK, 1 de julio (AP) — Una muerte y 23 hospitalizaciones han sido vinculadas a un nuevo brote de listeriosis de origen desconocido, dijeron el jueves funcionarios de salud.

Esos síntomas pueden incluir fiebre, dolor muscular, náuseas y diarrea.

La listeriosis puede tratarse con antibióticos, pero es particularmente peligrosa para las mujeres embarazadas, los recién nacidos, los ancianos y las personas con sistemas inmunitarios vulnerables.

NEW Listeria outbreak: 23 people sick, 20 of them live in or traveled to Florida before they got sick. No food linked to outbreak yet. CDC will provide new info as investigation progresses. https://t.co/1ygHQJ8aJ1 pic.twitter.com/F2wrbGR6En

— CDC (@CDCgov) June 30, 2022