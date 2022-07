Ezra Miller tendría 2 denuncias por acoso y agresión a mujeres en Islandia y Alemania

MADRID, 1 de julio (EuropaPress).- En 2020 Ezra Miller copó los titulares después de que saliera a la luz un video en el que aparecía agarrando por el cuello a una mujer. El incidente tuvo lugar en Islandia, donde pasó una temporada después de que el rodaje en Londres de Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore fuera suspendido por el coronavirus. Más de dos años después, la víctima se ha sincerado con Variety.

Según tres fuentes diferentes, la mujer había estado hablando con Miller en un bar. Ella preguntó al actor que encarna a The Flash por unas heridas, y el actor explicó que eran cicatrices de una pelea. La mujer hizo una broma al respecto. “Para que lo sepas, podría ganarte en una pelea”, dijo, a lo que Miller respondió “¿de verdad quieres pelear?”, y ella contestó que se encontrarían en la zona de fumadores para enfrentarse.

OTRA MUJER LE ACUSA DE ACOSO

A la agresión se suma una acusación de acoso en este caso en Alemania. Una mujer llamada Nadia contó a Variety que, tras dos años de contacto con el actor a través principalmente de mensajes de texto, invitó al intérprete a su casa de Berlín en febrero de 2022.

This not the first Time Ezra Miller has attacked someone……. NOW where are all the think pieces and outrage for this….. y’all want to cancel Will Smith for slapping someone for disrespecting his wife. But y’all overlooked Ezra choking a woman out. pic.twitter.com/N0PDrkdicc

— Kuntess… "The HAG" (@Kuntess_) March 29, 2022