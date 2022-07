“Salí asqueada”: Actrices Bobadilla y Sacre se unen a denuncias contra “Coco” Levy

Las actrices Bobadilla y Sacre afirmaron que Danna Ponce las inspiró para alzar la voz y denunciar formalmente al productor de Videocine “Coco” Levy por supuestos abusos en su contra.

Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).- La actriz María Bobadilla Olvera rompió el silencio y denunció formalmente al productor Jorge “Coco” Levy por supuesta violencia psicológica ocurrida hace cuatro años.

A través de redes sociales, la actriz compartió una serie de historias en las que narró lo sucedido con Levy, afirmando que lo hace para que las acciones del productor de Videocine no se vuelvan a repetir.

“Amo al prójimo como a mi misma, hoy lo hago por todas las mujeres allá afuera que han sufrido violencia psicológica[…] Yo soy respeto,soy humildad y soy amor. Este tipo de acciones no se pueden volver a dar por ningún motivo. Estamos en una nueva era y debemos amarnos, respetarnos, valorarnos y apoyarnos los unos a los otros”, escribió Bobadilla junto a una foto donde se le ve a la entrada de un Centro de Justicia Penal, mostrando la denuncia correspondiente.

María Bobadilla Olvera asegura que el mensaje de Ponce le dio el valor de alzar la voz y que no vuelva a ocurrir algo similar con alguna otra actriz.

“Aquí ya no cabe la violencia psicológica, ni la violencia de género, ni nadie que te ponga el pie porque ‘no las diste'”, compartió Bobadilla en sus historias de Instagram.

ROMINA SACRE REVELA LOS ABUSOS QUE VIVIÓ CON EL PRODUCTOR

La escritora y emprendedora mexicana Romina Sacre decidió revelar lo que vivió por parte de “Coco” Levy cuando se acerco a él para trabajar como actriz.

A traves de un hilo en su cuenta de Twitter, narró los hechos junto al hijo de la conductora de televisión, Talina Fernández, revelando que todo ocurrió hace más de nueve años.

“Esta es mi historia con #cocolevy. Es importante contarla pues lo que hizo conmigo lo hizo con muchas otras”, escribió en una publicación.

Asimismo, asegura que alza la voz para que ninguna mujer vuelva a pasar por lo mismo en manos de cualquier productor o persona del medio artístico.

Llegamos a una casa en Las Lomas y en ese momento llegó un alto ejecutivo de Televisa. ¿No era una fiesta? ¿Qué hace este Don Chingón con unas botellas de champaña? Se me hizo rarísimo pero a Don Chingón se le hizo aún más raro ver a Geo en la fiesta. “¡Geo! ¿Qué haces aquí?” — Romina Sacre (@RominaSacre) July 1, 2022

“¿Por qué me tardé 9 años en contar esta historia? Porque no tenía los huevos de hacerlo público. Por miedo. Porque tristemente en un país como México estos hombres blancos con poder siempre ganan. Porque creía que si lo denunciaba mi carrera de actriz se iba a ir al caño[…] A la semana su secretaria me llamó y me dijo que Coco quería verme. Fui a verlo y hasta ahí nada raro. En abril de 2013 me llamó para invitarme a una fiesta porque estaría su jefe, Fernando Pérez Gavilán. Me dijo que llevara a Sara [su amiga]. Sara y yo estábamos emocionadísimas, pero Geo (nombre falso de una amiga que es una famosa actriz y quiero proteger) nos dijo que tuviéramos cuidado, que mejor ella nos acompañaba. (Ella tenía más ‘colmillo’ en ese mundo)”, se lee en una parte del hilo en Twitter.

La creadora de contenido revela que su amiga Sara y “Geo” aceptaron la invitación de la reunión y llegaron a una casa en donde llegó un alto ejecutivo de Televisa, cuyo nombre nunca reveló, y que había jovencitas de entre 19 y 28 años.

A Coco se le cayeron los calzones de ver a Geo ahí, como si le hubiera arruinado todo. Y no, no era una fiesta. Era una sala con como 8 o 10 mujeres de 19-28 años y cuatro señores: Coco, Don Chingón de Televisa, Fernando Pérez Gavilán y otro señor que nunca supe quién era. — Romina Sacre (@RominaSacre) July 1, 2022

“A Coco se le cayeron los calzones de ver a Geo ahí, como si le hubiera arruinado todo. Y no, no era una fiesta. Era una sala con como 8 o 10 mujeres de 19-28 años y cuatro señores: Coco, Don Chingón de Televisa, Fernando Pérez Gavilán y otro señor que nunca supe quién era […] La ‘fiesta’ parecía casting, una reunión para seducir chavitas. Hubo karaoke y varias cantaron tocándose el cuerpo. Fernando PG le dijo a una ‘Nadie se fija en cómo cantas con ese cuerpo que te cargas’. Poco a poco me cayó el veinte de cómo funcionaban las cosas en Videocine”.

Sacre afirma que escuchó cosas como “¿Sabes porqué no te propongo como protagonista? Porque no explotas tu sensualidad”, “Vete nada más ¡te caes de buena mamita!”, “Tú tienes que aprovechar que los productores quieran algo de ti, no lo veas como algo malo”, entre otros comentarios machistas y misóginos por parte de los productores.

La intención de Romina Sacre con la historia es para que se pueda llevar a cabo un proceso legal en contra de Levy y cualquier otra persona que actúe igual que él.

“Decidí contar mi historia porque me dio muchísimo coraje ver cómo Coco Levy se defendió en un video que subió a su Instagram personal: ‘La mentira no debería ser un camino a la fama’. El que miente, es usted señor. Esto se acabó”, concluyó Romina.

Con Bobadilla y Sacre, “Coco” Levy suma tres denuncias formales Levy en menos de una semana, ya que la también actriz Danna Ponce denunció al productor por supuesto abuso sexual.

DANNA PONCE ACUSA A “COCO” LEVY POR SUPUESTO ABUSO SEXUAL

El pasado 29 de junio, Danna Ponce compartió en redes un video en el que platicó toda la experiencia que pasó desde el primer contacto que tuvo con Levy, pues la joven estaba en busca de un proyecto para poder trabajar; asimimso, compartió la foto de la denuncia formal en contra del productor.

Según relata, ella mandó correos a diferentes producciones y recibió respuesta únicamente por parte de “Coco” Levy, de Videocine, y la llamaron para presuntamente tener una entrevista, puesto que supuestamente le interesaba su perfil.

Después de eso, “Coco” se colocó atrás de su asiento, le tocó la zona del pecho y le dio un beso en las comisuras de la boca, sin embargo, ella no pudo hacer nada, pues comentó que se quedó pasmada ante las acciones de Levy.

Posterior a la acusación de Ponce, Levy publicó un video en sus redes sociales en el que niega la situación y aseguró tener el respaldo de varias productoras, directoras, actrices y personas que lo conocen y tienen su confianza para desmentir los hechos.