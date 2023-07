India: 25 personas, tres de ellas niños, mueren en choque e incendio de un autobús  

Madrid, 1 de julio (EUROPA PRESS).- Al menos 25 personas, entre ellas tres niños, han fallecido este sábado en el oeste de India después de que el conductor de un autobús perdiera el control del vehículo, haciendo que este chocara contra un divisor de carreteras y saliera ardiendo, según el diario Times of India.

El accidente ha ocurrido en torno a la 1:30 horas (hora local) en una carretera del distrito de Buldhana (en el estado de Maharashtra), con 33 personas a bordo del vehículo, han informado fuentes policiales citadas por el mismo medio.

Los ocho supervivientes, que lograron salir del autobús rompiendo la ventana trasera, han sido trasladados al hospital.

El Primer Ministro indio, Narendra Modi, se ha mostrado “profundamente entristecido por el devastador percance del autobús en Buldhana”. “Mis pensamientos y oraciones están con las familias de aquellos que perdieron la vida. Que los heridos se recuperen pronto”, ha publicado la cuenta del Primer Ministro en Twitter.

Asimismo, el Ministro de Interior, Amit Shah, ha expresado a través de la misma red social su “dolor” por el “desgarrador accidente” y ha transmitido sus condolencias a los familiares de los fallecidos, asegurando además que “la Administración está proporcionando tratamiento rápido a los heridos”.

Deeply saddened by the devastating bus mishap in Buldhana, Maharashtra. My thoughts and prayers are with the families of those who lost their lives. May the injured recover soon. The local administration is providing all possible assistance to the affected: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) July 1, 2023