GP de Austria: Verstappen gana carrera Sprint; Checo es segundo y regresa al podio

Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– Max Verstappen perdió la ventaja frente a su compañero de equipo Sergio Pérez en la salida del Sprint, pero rápidamente se defendió y estableció un ritmo al frente, alejándose de la competencia para cruzar la línea cómodamente por encima del mexicano y Carlos Sainz, de Ferrari.

Verstappen, Pérez, Sainz y un puñado de otros pilotos líderes se mantuvieron con neumáticos intermedios durante todo el encuentro de 24 vueltas, manteniendo un margen suficiente sobre una serie de otros pilotos que cambiaron a slicks tarde, pero no pudieron recuperar el terreno que tenían.

