Más de 100 mujeres renuncian al PRI en Hidalgo; Osorio y otros se saldrían el lunes

Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– El Partido Revolucionario Institucional (PRI) volvió a sufrir una nueva desbandada en Hidalgo con la renuncia de más de 100 mujeres inconformes con las dirigencias de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del tricolor, y de Carolina Viggiano Austria, secretaria general. Además se prevé otra retirada: otro grupo de priistas, entre los que se encontrarían Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila, Miguel Ángel Osorio Chong y exgobernadores, alistan su salida, de acuerdo con fuentes de la propia institución citadas por periodistas y medios.

La periodista Silvia Arellano reveló este sábado en el diario Milenio que el anuncio será el próximo lunes a las 13:00 horas en el Hotel Camino Real. Otros medios y reporteros que cubren la fuente del PRI coinciden en que la salida se oficializará el 3 de julio.

Ya sabemos que para @alitomorenoc las renuncias de priistas no le importan.

No cabe duda. Alito es el meteorito que acaba con los dinosaurios 🦖 @Radio_Formula #FórmulaNoticias pic.twitter.com/w6gfoH9uht

El Senador Osorio Chong, uno de los que posiblemente renunciarán, no se ha pronunciado en sus redes. No obstante, arrastra desde hace meses una serie de roces con Alejandro Moreno, dirigente del PRI.

En marzo pasado, Osorio Chong dejó la coordinación del PRI en el Senado ante la presión de los legisladores afines a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, quienes con su mayoría convocaron a una Asamblea General Extraordinaria del Grupo Parlamentario.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el ahora excoordinador del PRI en el Senado indicó que gran parte del priismo se encuentra molesto con “Alito”, como se le conoce al líder del PRI, por crear división al interior del partido previo a un momento de suma importancia para el priismo.

“Hoy no sé si sea tan bien recibido a partir de esto. El priismo dice ‘oye, por qué generas esto en este momento tan complicado’. Yo no sé qué vayan a decirle, yo no sé si sea tan bueno, lo que sí creo es que todos los priistas debemos participar y hacer nuestra parte en apoyo a estas causas”, dijo en marzo pasado.