“¿Qué le pasa a Max?”: Checo y Verstappen discuten durante Sprint del GP de Austria

Con el 1-2 asegurado, el neerlandés y el mexicano tuvieron una charla para arreglar las cosas y fue ‘Checo’ quien calmó un poco las cosas en la entrevista post-sprint: “Tuvimos un buen arranque. Un poco de pelea con Max y eso obviamente le dio una posición a Nico que estuvo muy fuerte en las primeras vueltas, por lo que fue bastante difícil pasarlo.

Great Sprint Race result for @redbullracing as we score maximum points.

I had a good chat with @Max33Verstappen about what happened in the start and everything is ok, always putting the team first.

Tomorrow we will fight right from the start to minimize the damage from Friday.… pic.twitter.com/bbSUtiek95

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 1, 2023