Musk anuncia nuevos límites en Twitter; usuarios le reclaman por fallas y restricción

Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– Una caída de Twitter se reportó la mañana de este sábado 1 de julio cuando miles de usuarios de la red social comentaron que tenian fallas al entrar e intentar navegar por la aplicación.

De acuerdo con las quejas de los usuarios de Twitter, la plataforma no responde en la versión web, aunque algunos si pueden ingresar por móvil.

Según el portal Downdetector, el 61 por ciento de los usuarios han reportado fallas en el sitio web de la red social, el 28 por ciento reporta fallas en la plataforma y el 11 por ciento reporta problemas para ingresar a la aplicación.

Debido a las fallas, el hashtag #TwitterDown se volvió tendencia. Las principales quejas son en los navegadores Chrome, Edge y Firefox, pues cuando se intenta ingresar a Twitter aparece una advertencia que dice: Algo salió mal. Intenta recargar”.

Previo a la caída de los servidores, el dueño de la red social, Elon Musk, dio a conocer que a partir de ahora se limita el número de tuits que los podrán leer los usuarios por día.

El propio Musk publicó en su cuenta de Twitter las novedades: “Para abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema, hemos aplicado los siguientes límites temporales”, escribió el magnate.

Eduard Snowden señaló que la decisión de Musk ahora provocará que él no pueda participar en el Internet como hasta ahora lo había hecho (a través de sesiones anónimas).

“Esto rompió Twitter para mí, haciéndome imposible participar como lo he hecho durante años. *Publico* desde una sesión dedicada e iniciada porque no hay alternativa, pero como objetivo de las órdenes de vigilancia estatal, *leo* a través de sesiones anónimas (nitter) en una máquina virtual diff. Ahora no puedo”.

Previo a este movimiento, hace unos días se reveló que Twitter valía solo un tercio de lo que Elon Musk pagó por la red social.

This broke Twitter for me, making it impossible for me to engage as I have for years. I *post* from a dedicated, logged-in session because there is no alternative, but as a target of state surveillance orders, I *read* via anon sessions (nitter) on a diff VM. Now I can't.… https://t.co/bPx2IrsV7i

— Edward Snowden (@Snowden) July 1, 2023