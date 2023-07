“La 4T está más fuerte, el pacto con el pueblo y su Gobierno se ha sellado”: AMLO

El Presidente habla frente a un Zócalo abarrotado por sus simpatizantes, que se reunieron en el corazón del país para celebrar el triunfo electoral de López Obrador y de la Cuarta Transformación, el movimiento que encabeza el tabasqueño.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– Ante miles de personas reunidas en el Zócalo de la Ciudad de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador festejó este sábado cinco años de su triunfo del 1 de julio de 2018. “Es un timbre de orgullo poder decir a los cuatro vientos que nuestro movimiento está mas fuerte que nunca; que el pacto entre el pueblo y su Gobierno se ha sellado”, destacó ante una plancha repleta de simpatizantes.

En el tema de la violencia se avanza, dijo,”lo vamos a lograr entre todos: me canso ganso”.

“Hoy, con fundada alegría celebramos el quinto aniversario del triunfo en la elección presidencial del 1 de julio de 2018. Siempre hemos reconocido que antes de nosotros, muchos mexicanos abrieron el camino para impulsar un verdadero cambio que hoy estamos haciendo realidad con la participación consciente de nuestro pueblo”, inició su discurso.

“Es un timbre de orgullo poder decir a los cuatro vientos que nuestro movimiento está mas fuerte que nunca, que existe una amplia mayoría apoyando a la Cuarta Transformación, el pacto funcionó; el pacto entre el pueblo y su Gobierno se ha sellado bajó el principio de atender y respetar a todos, pero dar atención especial y privilegiar la ayuda a los pobres y necesitados”, agregó en medio de aplausos de los asistentes quienes llegaron desde temprana hora de todos los estados de México.

López Obrador enumeró los beneficios que han traído a los mexicanos los programas sociales. “Es oportuno repetir que este fraterno ideal lo hemos podido convertir en realidad. Actualmente llega de manera directa a 30 millones de hogares cuando menos un programa del Bienestar y los 5 millones de hogares restantes también se ha beneficiado”.

En economía, el Presiente destacó que se han podido hacer negocios lícitos, con ganancias razonables; no se ha aumentado el precio de gas LP, del diesel; tampoco ha aumentado el precio de la luz, ni se han incrementando impuestos.

Destacó las cifras de empleo y el récord en remesas. “Quiero agradecer a los paisanos que en los momentos más difíciles de la pandemia estuvieron con nosotros”.

Celebró que la deuda pública no haya crecido en relación con el PIB: “la recibimos en 44.9 por ciento del PIB en 2018 y hoy está en 45.4 por ciento”.

También destacó una disminución en la deuda de los estados.

El Ejecutivo también celebró la austeridad en su Gobierno, en especial destacó el tema de los salarios.

“A diferencia de antes, ahora no hay privilegios fiscales para las grandes corporaciones; no se derrocha el presupuesto, en el gabinete no hay sueldos elevados, ya no hay cajas de ahorro, ni viáticos, ni turismo político al extranjero; ya desapareció el Estado Mayor, al Presidente lo cuida el pueblo; ya se vendió, por fin, el ostentoso avión presidencial”, mencionó.

López Obrador festejó este sábado cinco años de su triunfo del 1 de julio de 2018 cuando llegó a la Presidencial con una histórica votación. El Presidente llega a este día con un nivel de aceptación mayor al de sus últimos tres antecesores —Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— y al mismo tiempo como uno de los jefes de estado mejor evaluados, pero también con un pendiente fundamental en materia de seguridad como él mismo ha reconocido.