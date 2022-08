Grupos en Morena impugnan resultados y revisan saldos de una elección accidentada

Diversos militantes del partido Morena denunciaron irregularidades durante el proceso electoral interno llevado a cabo durante este fin de semana; “en esta apertura que tuvimos en convocatoria vimos la expresión de las peores prácticas políticas contra las que surgimos, alejados de esos vicios”, reconoció Citlalli Hernández, Secretaria General de Morena.

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– Luego de los actos violentos, acarreos y voto inducido que se registraron el fin de semana durante la elección interna de Morena para elegir a los tres mil consejeros que integrarán el Congreso Nacional, militantes de ese partido están preparado las primeras impugnaciones ante la Comisión Nacional de Honestidad y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Morenistas que documentaron y advirtieron un “fraude masivo” señalaron que también hubo intervención indebida de personas en el proceso de votación y se excluyó a escrutadores designados para colocar a personas ajenas en el conteo.

En Puebla, donde se llevaron a cabo las 15 asambleas distritales de Morena para elegir a los nuevos consejeros estatales, las primeras impugnaciones a las asambleas estatales serán para echar abajo la asamblea del distrito 9, con cabecera en la capital.

En entrevista con el diario local Central, el morenista Ulises Sánchez mencionó que hubo diferentes irregularidades durante la asamblea de ese distrito. Además del acarreo, nunca se transparentaron los votos nulos, no hubo representantes de los candidatos a consejeros, personas entraban y salían de las mesas de votación sin acreditación.

A parte del acarreo de personas, la compra de votos y hasta las filtración de papeles con los nombres de las personas por las que tenían que votar. Dijo que tampoco tienen certeza de que los votos sean reales y en algunos casos, hasta permitieron que la gente votara tres veces para inflar las urnas.

“Hay muchas cosas que son impugnables como estas que acabo de numerar. Yo participé para ser consejero y tengo familia en San Jerónimo Caleras, allá vive toda mi familia y no tuve en esa mesa ni un solo voto lo que se me hace raro”, dijo.

Asimismo, mencionó que la sábana de resultados no cuadra con el número de boletas. Por si fuera poco, la convocatoria establecía que se debía dejar en un lugar visible la lista de los aspirantes a consejeros por distrito, y al menos en el 9, eso no ocurrió.

En Tepeaca un grupo de morenistas realizarán la impugnación de las asambleas distritales de la demarcación electoral 7. Entre otras cosas, porque no fueron incluidas dentro de las listas a consejeros personas de la comunidad LGBTTTIQ, además de que el alcalde, José Huerta movilizó a un gran número de ciudadanos para favorecerse y quedar dentro del Consejo Estatal.

En entrevista con Central, Ángel Olmos del distrito 14 de Acatlán de Osorio, mencionó que un grupo de morenistas de dicha demarcación electoral también presentará una impugnación ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Informó que este lunes se reunirán los morenistas de varios municipios para juntar las pruebas que tienen a fin de echar abajo el proceso interno. Entre las cosas que tienen documentas son el acarreo, la coacción de la gente y compra de votos.

Entre quienes también planean impugnar la elección interna de Morena están Alejandro Rojas, del grupo de Ricardo Monreal, y la Convención Nacional Morenista, conformada por personajes como John Ackerman, quien documentó públicamente algunas de las irregularidades.

El académico y militante de Morena, John Ackerman, quien junto con la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, integran la Convención Nacional de Morena (CNM), documentó varias anomalías en su cuenta de Twitter.

Pidió crear un “expofraude” para demostrar las irregularidades en las asambleas. A través de una liga a una página los militantes que tengan denuncias pueden documentarlas.

Desde la @ConvenMorena armaremos un “expofraude” para demostrar que las irregularidades en las asambleas de @PartidoMorenaMx de este fin de semana no fueron “aisladas” sino generalizadas. ¡Defendamos juntos la democracia y compartan sus evidencias aquí!👇🏾https://t.co/EEkWg1QGLi — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) August 1, 2022

“Enorme decepción, estamos reuniendo un impresionante caudal de evidencias”, escribió el académico en sus redes sociales, pues -dijo- “nos están lloviendo fotografías y videos” de las irregularidades.

Y aquí una muestra de como @EstebanRZepeta, actualmente delegado de @mario_delgado en #Veracruz, logró acumular sus 6,037 “votos”🤦🏾 Si tuviera un poco de vergüenza, el ya de por sí repudiado “líder” veracruzano renunciaría inmediatamente a su candidatura. pic.twitter.com/8oT9zbxSCZ — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) August 1, 2022

En este distrito de #Veracruz, se supone que se emitieron más de 13 mil votos en 8 horas (27 por minuto) y el señor @EstebanRZepeta resultó muuuy popular con 6037 “votos”😱 ¿En serio van a seguir insistiendo en que no hubo acarreo y que fue una “fiesta democrática”? pic.twitter.com/unO2O93POS — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) August 1, 2022

“Centro de votación Dtto 07 #Oaxaca en Santa María Petapa lo reventaron dejando sin votar al Istmo Norte y con eso favorenciendo que sólo las casillas de Juchitan y Cd Ixtepec se hicieran válidas para que los caciques de ambos municipios controlen a @PartidoMorenaMx” pic.twitter.com/4R6LnYatp2 — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) July 31, 2022

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró esta mañana la participación “masiva” que hubo durante la elección de los integrantes del Consejo Nacional de Morena y aseguró que fueron pocas las prácticas de acarreo durante la jornada.

“Me pasaron un reporte en la mañana y considero que fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor de dos millones 500 mil ciudadanos. Fue masiva la participación para una elección interna. Además para elegir delegados al Congreso participaron dos millones 500 mil, es muchísimo porque también muchos que no eran militantes de Morena, me informan, se inscribieron. Al mismo tiempo se estaban afiliando a Morena, por eso fueron muchos los que participaron y pues conducir esta jornada fue muy meritorio de los dirigentes, Mario Delgado, Citlalli [Hernández], y muchos dirigentes que ayudaron para la celebración de las elecciones”, dijo el Presidente durante su conferencia matutina.

Sobre las inconformidades en el proceso electoral, que incluso fueron denunciadas por la propia dirigencia de Morena, el Presidente dijo que se registraron en muy pocas casillas.

“Hay desde luego inconformidad, hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas. No se generalizó. No es como los opositores, como los conservadores hubiesen querido. Estuve viendo que repetían y repetían y repetían, ¿no? De fraude y de irregularidades, pero no. Nada qué ver con lo que ellos han hecho. Nada, nada, nada qué ver”, aseguró.

La elección interna de Morena para elegir a los tres mil consejeros que integrarán el Congreso Nacional, el cual se celebrará el 17 y 18 de septiembre en la Ciudad de México con el objetivo de marcar la ruta a seguir rumbo a las elecciones del 2023 y 2024, se vieron empañadas este fin de semana por denuncias de acarreo, compra de votos, quema de urnas y boletas, imposición, caos y desinformación.

Las anomalías e irregularidades fueron reportadas desde ayer, en el primer día de votación, caracterizado por una alta afluencia de personas en los 20 estados donde arrancó la jornada: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Colima y Michoacán.

Ayer, Citlalli Hernández, la Secretaria General de Morena, el partido en el poder, realizó un balance sobre las elecciones internas del partido, que definirán a los liderazgos medios, destacando que la mayoría se realizó con un ánimo de seguir adelante con la “transformación” de la vida política mexicana, aunque lamentando y cuestionando los eventos denunciados en diversos casos, como el acarreo, la violencia entre morenistas, la coacción del voto, entre otros.

“Por un lado, vimos los casos de éxito de compañeros que por organización y trabajo comunitario, hoy son consejeras y consejeros a pesar de que el promedio de elección fue de unos mil votos, cuando hubo una etapa en Morena en que con cinco votos te elegían consejero”, señaló Hernández durante una emisión especial del programa Los Periodistas, de Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, que se transmite en el canal de YouTube de Sin Embargo Al Aire.

“Pero también vimos casos vergonzosos”, admitió la dirigente morenista, “casos lastimosos, que indignan, que molestan, a quienes hemos construido este partido-movimiento. En esta apertura que tuvimos en convocatoria vimos la expresión de las peores prácticas políticas contra las que surgimos, alejados de esos vicios”, añadió.

Para la Secretaria General morenista, a pesar de que el partido consiguió llevar a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia del país, no implica que el cambio en la cultura política se haya dado de un momento a otro. “Es un golpe de realidad de que la cultura política de este país está muy arraigada a pesar del avance de la revolución de las consciencias”, dijo.