El Festival Internacional de Cine Guanajuato anuncia a los ganadores de su edición 25

El Festival Internacional de Cine Guanajuato culminó su edición de plata después de 10 días de proyecciones y de convertirse nuevamente en un encuentro del cine con su público., y o hizo anunciando a sus ganadores.

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– Luego de 10 días de proyecciones, el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés) llegó al final de su edición de plata, celebrando 25 años de llevar lo mejor del cine nacional e internacional al bajío.

Teniendo como cede las cedes de León, San Miguel de Allende e Irapuato, el festival albergó 181 cintas provenientes de 47 países, de las cuales, 128 estaban en competencia, destacando además que hubo 30 estrenos mundiales, 28 premieres americanas y 68 estrenos nacionales.

Las cintas nacionales ganadoras de esta nueva edición dirigida por Sarah Hoch fueron: Roza, del director Andrés Rodríguez, como Mejor Largometraje de Ficción México; Teorema de tiempo, del director Andrés Kaiser, Mejor Largometraje de Documental Mexicano y el premio de la prensa; y Breaking la Vida, del director Abraham Escobedo-Salas, salió con Mención Honorífica Largometraje de Documental Mexicano.

En tanto, en internacional las películas ganadoras fueron A Piece of Sky del director Michael Koch y Therapy Dogs del director Ethan Eng.

El GIFF,que se caracteriza año con año en ser un encuentro que apoya el desarrollo de jóvenes creadores, está vez recoció el talento de estas nuevas promesas con el Rally Universitario y con sus premios a Identidad y Pertenencia.

A continuación te compartimos la lista de ganadores:

Mejor Largometraje de Ficción Internacional:

– A Piece of Sky del director Michael Koch

Mención Honorífica Largometraje de Ficción Internacional:

– Therapy Dogs del director Ethan Eng

Mejor Largometraje de Ficción México

– Roza del director Andrés Rodríguez

Mejor Largometraje de Documental Mexicano:

– Teorema de tiempo del director Andrés Kaiser

Mención Honorífica Largometraje de Documental Mexicano:

– Breaking la Vida del director Abraham Escobedo-Salas

Mejor Cortometraje de Ficción Internacional:

– Datsun del director Mark Albiston

Mención Honorífica Cortometraje de Ficción Internacional

– Warsha de la directora Dania Bdeir

Mejor Cortometraje de Ficción Mexicano

– De la nada del director Pablo Balderas

Mención Honorífica Cortometraje de Ficción Mexicano:

– Interior seis del director Mauricio Sánchez

Mejor Cortometraje Documental Mexicano:

– No te agüites del director Juan Vicente Manrique Gómez

Mejor Largometraje Documental Internacional:

– Children of the Mist de la directora Ha Le Diem

Mención Honorífica Largometraje Documental Internacional

– How to Save a Dead Friend del director Marusya Syroechkovskaya

Mejor Cortometraje Documental Internacional:

– Constant de los directores Beny Wagner, Sasha Litvintseva

Mejor Cortometraje Experimental

– Backflip de la directora Nikita Diakur

Mención Honorífica Cortometraje Experimental

– Aribada de los directores Simon(e) Pateau, Natalia Escobar

Mención Honorífica Cortometraje Experimental

– Future Flowers de Hao Zhou

Mejor Cortometraje Animación

– I’m Late de la directora Sawako Kabuki

Mención Honorífica Cortometraje Animación

– Anxious Body de la directora Yoriko Mizushiri

Mención Honorífica Cortometraje Animación

– Do not feed the pigeons de la director Antonin Niclass

Mención Honorífica Cortometraje Animación

– Azaletik Azalera (Skin to Skin) de la directora Mel Arranz

Mejor Cortometraje Guanajuato

– La cuarta puerta del director Hugo Magaña

Mención Honorífica Cortometraje Guanajuato

– La nevería del director Alejandro Aguilera Pantoja

Mención Honorífica Cortometraje Guanajuato

– El Grillo del director Carlos Hernández Vázquez

Mejor Experiencia de Realidad Virtual

– Genesis del director Jörg Courtial

Mejor uso de VR

– Goliath: Playing with reality de los directores Barry Gene Murphy, May Abdalla

Mención Honorífica Mejor Experiencia Visual

– Dream Builders: Cenotaph for Newton del director Arnaud Desjardins

Premio SIGNIS a Mejor Cortometraje Ficción Internacional

– Cuerdas de la directora Estibaliz Urresola Solaguren

Mención Honorífica SIGNIS a Cortometraje Ficción Internacional

– Louise from 9 to 5 del director Julien G. Marcotte

Premio de la Prensa

– Teorema de Tiempo del director Andrés Kaiser

Primer lugar Identidad y Pertenencia

– Cielo de tradición, dirigido por José Eduardo Medrano Gómez de la

Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato en Valle de Santiago

Segundo lugar Identidad y Pertenencia

– Ritmos de Raíces dirigido por Pedro Emmanuel Castellanos Andrade,

de la Universidad De la Salle Bajío Musa al Mejor Cortometraje Ficción entregado por Mujeres en el Cine y la Televisión

– Not the 80s de la directora Marleen Valien

Premio del Jurado del Rally Universitario 2022:

– La huésped, dirigido por Katherine Ruiz, de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes

Premio del Público del Rally Universitario 2022:

– El Milagro dirigido por Martha Leyva, de la Universidad Autónoma de Nayarit

Mejor Guión de Largometraje

– Caminos para volver a casa de Minerva Elisa Rivera Bolaños

Mención Honorífica para Guión de Largometraje:

– Las cosas que nunca nos dijimos de Dariela Pérez Hernández

Mención Honorífica para Guión de Largometraje:

– Drimer de Mónica Villegas Rojas

Mejor Guión de Cortometraje:

– Alimento para Cerdos de Benjamín Figueroa García

