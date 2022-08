ONU advierte al mundo que está a un error o malentendido de su aniquilación nuclear

Por Edith M. Lederer

NACIONES UNIDAS (AP) — El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió al mundo el lunes que “la humanidad está a sólo un malentendido, un error de cálculo, de la aniquilación nuclear“.

Antonio Guterres lanzó la funesta advertencia durante la apertura de la reunión de alto nivel, largamente postergada, para revisar el histórico tratado de 50 años destinado a prevenir la propagación de armas nucleares. Citó especialmente la guerra en Ucrania y la amenaza de las armas nucleares a los conflictos en Medio Oriente y Asia, dos regiones “al borde de la catástrofe”.

Guterres señaló ante los ministros, funcionarios y diplomáticos que asisten a la conferencia de un mes para revisar el Tratado de No Proliferación Nuclear que la reunión se lleva a cabo “en un punto crítico para nuestra paz y seguridad colectivas” y “en un momento de peligro nuclear no visto desde el apogeo de la Guerra Fría”.

Sin embargo, Guterres advirtió que “las armas geopolíticas están alcanzando nuevos máximos”, dado que casi 13 mil armas nucleares están en los arsenales de todo el mundo y los países que buscan una “falsa seguridad” están gastando cientos de miles de millones de dólares en “armas del fin del mundo”.

Guterres pidió a los participantes de la conferencia que tomen varias medidas: Reforzar y reafirmar urgentemente “la norma de 77 años contra el uso de armas nucleares”, trabajar sin descanso para la eliminación de las armas nucleares con nuevos compromisos de reducir los arsenales, abordar “las tensiones latentes en Medio Oriente y Asia” y promover el uso pacífico de la tecnología nuclear.

Today, humanity is just one misunderstanding, one miscalculation away from nuclear annihilation.

The Conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons is an opportunity to agree on the measures that will help avoid certain disaster. pic.twitter.com/Ht4mm7RFMj

— António Guterres (@antonioguterres) August 1, 2022