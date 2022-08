California declara estado de emergencia por viruela del mono; se suma al estado de NY

SACRAMENTO, California, EU (AP) — El Gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el lunes estado de emergencia con el fin de agilizar las labores de combate a la viruela símica, convirtiéndose en la segunda entidad de Estados Unidos que aplica esta medida en los últimos tres días.

Newsom dijo que la declaración le ayudará al estado a coordinar la respuesta del Gobierno, intentar obtener más vacunas y encabezar las iniciativas de educación y divulgación sobre dónde puede la gente obtener tratamiento y vacunas.

The monkeypox outbreak is an emergency & we need to use every tool we have to control it.

I’m deeply grateful to @GavinNewsom for recognizing the peril we face & thus declaring a state of emergency. This will help expand vaccination, testing & other critical health strategies. https://t.co/WY2YQoDYw3

— Senator Scott Wiener (@Scott_Wiener) August 2, 2022