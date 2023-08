Loki está conectada a Quantumanía y al Kang, revela tráiler de la temporada 2

Madrid, 1 de agosto (Europa Press).- El próximo 6 de octubre será cuando, tras la fría acogida que ha tenido Invasión Secreta, el Universo Cinematográfico Marvel intentará volver a brillar de la mano de uno de sus personajes más carismáticos y emblemáticos. La segunda temporada de Loki, la ficción protagonizada por Tom Hiddleston, prepara su estreno con el lanzamiento de su primer tráiler. Un adelanto que conecta directamente con el final de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y una de las más temidas variantes de Kang, el villano al que da vida Jonathan Majors.

Un adelanto de más de dos minutos de duración que presenta a uno de los grandes fichajes de esta nueva temporada, Ke Huy Quan, el ganador del Oscar por Todo a la vez en todas partes. Hasta él acuden Loki y Mobius, el agente de la Autoridad de Variación Temporal (AVT) interpretado por Owen Wilson, para intentar reparar el caos multiversal, rebautizado ahora como “deslizamiento temporal” desatado en el final de la primera temporada después de que Sophie (Sophia Di Martino) acabara con la vida de El Que Permanece.

It’s almost time. ⏰

Watch the brand-new trailer for Marvel Studios’ #Loki Season 2, an Original series, streaming October 6 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/2z7PNp3vta

— Loki (@LokiOfficial) July 31, 2023