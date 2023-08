VIDEO: Ricardo O’Farrill pide disculpas a comediantes por “brote maniaco-depresivo”

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- El comediante Ricardo O’Farrill pidió disculpas este lunes en un video dedicado a las personas que, en sus palabras, “ofendió”, luego de atravesar lo que denomino como “brote maniaco-depresivo”, a finales de abril.

En dicho material compartido a través de sus redes sociales, O’Farrill pidió perdón por las declaraciones que hizo acerca de otros comediantes, sus familias y colaboradores, a quienes acusó de cometer amenazas de muerte, infidelidades y una serie de abusos.

La acusación más grave que Ricardo O’Farrill realizó fue contra los comediantes Daniel Sosa y Mauricio Nieto, por presuntamente alterar la bebida de una mujer con MDMA.

En el video titulado “Perdón” enlistó a una serie de personalidades que integran el Stand Up mexicano, así como managers y cantantes a los que dirigió aquellas declaraciones, las cuales hizo públicas en un live de Instagram tras la boda de Mauricio Nieto y la médica Carla Fernández.

El famoso explicó que en ese entonces padeció un episodio “maniaco-depresivo”. “Estar en un brote es como estar poseído, no te das cuenta de tus acciones”, mencionó.

View this post on Instagram

Asimismo, calificó sus acciones como “cosas malas” y declaró haber “hablado mal” de personas que “aprecia y admira”.

Algunas de las personas a las que les pidió perdón fueron Rodrigo Escobar, Maye Hernández, Alex Fernández, Yara Cabazos, Sofía Niño de Rivera, Jorge Bermúdez, Diego Zannasi, Isabel Fernández, Karla Camacho, entre otras.

Ricardo O’Farrill mencionó que actualmente está recibiendo atención médica. De igual forma, reiteró la importancia de la salud mental y compartió que su condición apareció de manera gradual en su vida.

View this post on Instagram

“Y cuídense porque, de verdad, cuando menos lo esperes sucede algo así y se apodera de ti. Es horrible. Hay un momento en el que el brote psicótico te hace actuar con cosas que ni siquiera recuerdas. Después me han tenido que recordar muchas cosas de las cuales hice y por eso me siento tan apenado. Y la última disculpa, por si se me fue alguien —espero no— es para mis fans, para todo el público que tuvo que ver esto que no merecían verme así”, finalizó.