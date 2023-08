El INE y TEPJF me están infraccionando mucho; no los quiero tocar con nada, dice AMLO

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso opinar esta mañana sobre el gasto de la publicidad de la y los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial de 2024, pues consideró que lo están “infraccionando mucho”.

Desde Palacio Nacional, fue cuestionado por el gasto de los recorridos de la y los aspirantes de Morena, sin embargo, señaló que no le corresponde a él responder, sino al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“No me corresponde a mí eso, eso es del INE y del Tribunal Electoral, y no sé si por mencionarlo me vaya a ir mal. Ya no los quiero tocar con nada. Me están infraccionando mucho”, señaló en conferencia de prensa matutina.

Asimismo, le dijo a las y los reporteros presentes que ya no le preguntaran sobre temas electorales porque tiene la medida cautelar del TEPJF, en la que se pide al mandatario abstenerse de realizar pronunciamientos, bajo cualquier modalidad o formato, sobre temas electorales en respeto a los principios de imparcialidad y neutralidad.

“Si no me preguntan, mejor. […] Ya no me estén preguntando de eso ustedes. […] No lo digo yo, pero me la cargan a mí”, apuntó.