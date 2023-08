EU abre investigación de seguridad contra autos de Tesla por problemas de dirección

Detroit, 1 de agosto (AP) — El regulador de seguridad automovilística de Estados Unidos abrió una nueva investigación sobre los problemas de seguridad de los autos Tesla.

En esta ocasión, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera investiga una docena de quejas sobre la pérdida de control en la dirección o la pérdida de la dirección asistida en los modelos de autos eléctricos 3 e Y, de 2023.

Se calcula que la investigación afectaría a unos 280 mil vehículos. Cinco conductores alegaron en sus denuncias que fueron incapaces de dirigir sus vehículos, mientras que otros siete citaron fallos en la dirección asistida, lo que requería un mayor esfuerzo para la conducción.

5. I noted that 80% of Teslas delivered in recent quarters have defects. The 280,000 Teslas in latest NHTSA investigation represent ~66% of Tesla’s claimed (but not verified) Q1 deliveries. One Model 3 driver reported "steering felt stuck which resulted in crashing into a tree." pic.twitter.com/2z13X9AAD6

